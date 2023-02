洛杉磯一名天主教輔理主教 周末在家中槍身亡（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

洛杉磯一名天主教輔理主教David O’Connell,星期六在家被槍殺,當地縣警今天透露,一名嫌犯落網,教區教徒就悼念這名服務了社區45年的主教。

這一宗謀殺案震驚了洛杉磯的天主教社區。

教區教徒Ramona Torres說︰「看到這事情發生在他身上是心碎的,我的心碎了,我哭了幾天,知道他不在,也不能再分享他的啟思及與我們一起禱告。」

洛杉磯縣警凶案探員,正在調查案發經過,縣警是在上星期六下午一點接報,到達案發現場。

洛杉磯縣警Michael Modica 說︰「現場得知一名死者在房間內,我們相信他上半身有明顯槍傷,導致流血。」

而洛杉磯教區大主教Jose Gomez,發聲明表示震驚並深感痛悲,形容死者虔誠地為這社區禱告了45年,有教徒憶述死者事蹟。

Gabriela Gil說︰「他時常在禱告,一次在停車場,他為了慶祝我兒子的堅信禮,就在繞著停車場為他禱告唸玫瑰經,於我這是一切*。」

O’Connell本籍愛爾蘭,是大家記憶中的和平調解人,為窮困及新移民社群服務。

洛杉磯大主教就呼籲教徒,為輔理主教的家人以及警方調查工作等禱告。

縣警暫未有公佈落網嫌犯資料。

