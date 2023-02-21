洛杉磯一名天主教輔理主教 周末在家中槍身亡（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

洛杉磯一名天主教輔理主教David O’Connell，星期六在家被槍殺，當地縣警今天透露，一名嫌犯落網，教區教徒就悼念這名服務了社區45年的主教。

這一宗謀殺案震驚了洛杉磯的天主教社區。

教區教徒Ramona Torres說︰「看到這事情發生在他身上是心碎的，我的心碎了，我哭了幾天，知道他不在，也不能再分享他的啟思及與我們一起禱告。」

洛杉磯縣警凶案探員，正在調查案發經過，縣警是在上星期六下午一點接報，到達案發現場。

洛杉磯縣警Michael Modica 說︰「現場得知一名死者在房間內，我們相信他上半身有明顯槍傷，導致流血。」

而洛杉磯教區大主教Jose Gomez，發聲明表示震驚並深感痛悲，形容死者虔誠地為這社區禱告了45年，有教徒憶述死者事蹟。

Gabriela Gil說︰「他時常在禱告，一次在停車場，他為了慶祝我兒子的堅信禮，就在繞著停車場為他禱告唸玫瑰經，於我這是一切*。」

O’Connell本籍愛爾蘭，是大家記憶中的和平調解人，為窮困及新移民社群服務。

洛杉磯大主教就呼籲教徒，為輔理主教的家人以及警方調查工作等禱告。

縣警暫未有公佈落網嫌犯資料。

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