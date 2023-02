【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠星期日發生白天搶劫案,一名女子在街上忽然被兩個車上走下的歹徒夾擊搶走手袋。

閉路電視拍到一名女士,正在三藩市華埠的Pacific夾Mason街道步行。

停在旁邊的白色汽車,忽然走出兩個身穿黑色衣服的人,前後夾擊那名女士,令她跌倒在地。

疑犯在搶走手袋後就迅速逃脫,然後駕車離開。

舊金山中央警局局長Douglas Farmer,回覆本台記者查詢表示,受害人是一名 49 歲婦女,兩名未知族裔的男子從車上下來並搶走她的手袋,當時疑

犯拿出了一把槍,喝令女子放開手袋,根據手袋 airpods的訊號,車輛向東灣方向離開。

