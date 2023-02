冷鋒今天抵達灣區 帶來強風和降雨 明天和後天灣區還有機會下雪

【KTSF】

一股從加拿大南下的冷鋒今天抵達灣區,帶來強風和降雨,明天和後天灣區還有機會下雪。

灣區今天吹大風,國家氣象局表示最大風的時間是下午3時至午夜,海灣大橋的疾風時速高達50到60英里。

午夜過後風勢會稍微緩和,可是風速仍會達到30到40英里。

今晚開始有驟雨,明天海拔1500呎的山區,包括17號公路經過的Santa Cruz山區會下雪,到了星期四會下雨。

降雪的範圍將下降至海拔1000呎的地區,灣區的山頂,例如東灣Mt. Diablo,南灣Mt. Hamilton,北灣的Mt. Tamalpais。

氣象局指出如果雨水將高空的雪往下推,在接近海平面的地區也有可能看到雪落在草地和樹上。

