探討毒癮及戒毒的紀錄片《清醒與茫的戰爭》於灣區首映（視頻）

一部探討毒品成癮及戒毒旅程的紀錄片,於灣區首映,來自台灣的導演井迎兆及晨曦會戒毒村接受本台訪問。

《清醒與茫的戰爭》是一系列紀錄片,講述毒品成癮者,及他們戒毒的故事。

導演井迎兆於台灣文化大學戲劇系任教,也曾擔任金馬評審,在接觸反毒教育題材後,在2020年決定拍攝一部50分鐘的紀錄片,最後卻耗時約一年半

,產出一共五集。

井導演說︰「我是希望能做這樣,比較完整性報導性的記錄片,但是因為這個拍攝這些對象是非常不容易的,因為一般人就是家醜不可外揚,就是不會把這些公諸於世。」

井導演在尋找拍攝對象的挑戰下,與晨曦會的劉民和牧師結識。

晨曦會從事的是福音戒毒,並在全球多地,包括南灣Gilroy設有戒毒村,也積極透過各種媒介宣導戒毒。

晨曦會國際主任劉民和說︰「當有人很有心願意去做這件事情的時候,我們就願意提供真實的內容給他們。」

而這一系列紀錄片《清醒與茫的戰爭》,也在五大湖基督教電影節獲得四個獎項。

井導演希望觀眾看完紀錄片後,能夠從同理心開始,學習如何來面對及幫助毒品成癮者。

井導演說︰「我們需要幫助這些人,是怎麼幫法,我們必須要有一些基本的知識,或一些正確的態度,若是我們不理解他們的狀態,我們只會把它污名化,我們把它當成一個我們要避而遠之的人,那這樣他們永遠得不到,一個正確的對待。」

而談到近期看到灣區多地,芬太尼藥物氾濫又或是,毒品合法化的趨勢,劉牧師則提出看法︰「我認為這灣區非常需要有,一種教育就是對菸毒文化

不管它是哪一類的毒品,芬太尼、K他命、海洛因,大麻都需要有這一種的瞭解。」

