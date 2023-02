聖荷西路邊攤販被攻擊 警方逮捕華裔疑犯（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

南灣聖荷西發生一宗街頭小販,遭暴力騷擾和毆打的案件,一名疑似施暴的華裔男子,已遭當局拘捕。

汽車修理廠老闆Kenny Ho說︰「我叫你離開,為什麼你不走,離開這裡,離開,我叫你離開。」

Carlos Sanchez在Intex汽車修理廠外的路旁開設烤肉攤,沒想到卻惹到汽車修理廠Kenny Ho,除了大喊Sanchez違法,還進一步有所動作。

Kenny Ho說︰「(你放輕鬆點啊) 你這樣不對你是違法的,你違法,你還在錄影,沒問題等著瞧,你這個罪犯,你想搞這套嗎。」

鏡頭所見,在嘗試向Sanchez潑灑點火燃油後,Kenny Ho還進一步跑到Sanchez的小貨車裡,然後開始進一步行動。

接著Sanchez,就被人直接用球棒攻擊。

衝突之後,Sanchez決定連絡警方,警察到現場後,以使用致命武器攻擊和試圖劫車的罪名,逮捕了Kenny Ho。

星期天汽修廠關著門,不過Sanchez倒是回到了老地方,在這880公路交流道口,繼續烤著他的肋排和烤雞。

他說警察告訴他,他沒有打擾任何人,而且可以繼續待在這。

烤肉攤老闆Sanchez說︰「我很擔心這樣的事情還會再次發生,我覺得我能克服這樣的事情,然後繼續支持著我的家庭,這就是我要做的。」

至於說到支持,鄰近社區很多人看到影片後,都來到這消費,力挺Sanchez。

反觀Intex在臉書上的粉專,則是被負評灌爆,被人指稱這樣的攻擊,是因為種族意識所引起的。

附近居民Brendon Luu說︰「這些人沒對你做任何事,除了你可能就是不爽看到他們,這看起來更像是“你”的問題,而不是別人的。」

非營利組織Celebration Nation創辦人Flor Martinez Zaragoza說︰「我們的社區,因為他們的移民身份,已經長期忽視和看不起這些人。但這

不是騷擾或傷害他們的藉口,你們在視頻中所目睹的,就是這個男人每天賺個五十塊,要去養活他的兩個女兒和太太,因此安全這種事情,應該是他最不該去擔心的。」

Sanchez說在這次襲擊之前,他已經連著八天,在同一個地點經營,他說他很難忽視發生這樣的事情,種族問題沒有牽涉其中。

