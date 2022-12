Sunnyvale市亞裔長者無故遇襲 疑犯被起訴後無須繳保釋金獲釋（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣Sunnyvale一處公園在兩週前有亞裔長者無故遇襲,疑犯被捕後,被控仇恨犯罪等罪名,卻是無需保釋金獲得釋放。

Sunnyvale警方公佈,疑犯是29歲的Jesse Fausto Correa,面對搶劫、襲擊、虐待長者和仇恨犯罪的控罪。

Santa Clara縣副地撿官Brian Welch發出的聲明指,法官裁定被告對社區不構成重大威脅,並向被告發放限制令後,無需保釋金在審前釋放。

地撿官也表示,將持續追究這名被告,為他卑鄙和懦弱的行為責任。

據警方透露,此案的受害者是一名亞裔男性長者,於12月4日星期日上午時間,在位於Sunnyvale市Lakechime Drive的Lakewood公園散步時,疑犯Correa告訴他「回到自己的國家」,及「不要停下腳步」,並在之後向他的臉部揮了約6拳,受害長者遭襲時手機掉到地上,也被疑犯撿起帶離現場。

疑犯在附近區域遭逮捕,並送入縣監獄,如今卻無需保釋金遭釋放。

