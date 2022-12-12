Santa Clara縣有民選官員主張停用Twitter 原因是平台充斥仇恨言論（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】
Santa Clara縣有民選官員表態，該停止使用社群平台Twitter，原因是該平台上的仇恨言論猖獗，但也有官員認為Twitter還是最有效發布資訊的方式。
Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen在本週發出聲明指，其地檢官辦公室將停用並關閉辦公室的官方Twitter帳戶，原因是他認為特斯拉執行長馬斯克接手Twitter後，社群平台上的仇恨言論大幅增加，將侵蝕民主並造成族群對立，他也呼籲其他民選官員跟進，一同抵制偏見和仇恨的散播。
馬斯克已公開否認仇恨言論在他接手後有所增加，但一份反電子仇恨中心的研究發現，自從馬斯克上任以來，冒犯黑人的言論比2022年平均增加了兩倍之多，而冒犯同性戀者的言論則增加了58%。
聖荷西市議員Dev Davis也在兩週前關閉Twitter帳戶，原因是她認為平台上的假帳戶氾濫，San Jose Spotlight報導，Santa Clara候任縣議員Sylvia Arenas也考慮離開Twitter。
聖荷西市長Sam Liccardo及聯邦眾議員Ro Khanna，則選擇持續使用Twitter，因為很多民眾還是透過該平台關注其辦公室的最新消息。
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