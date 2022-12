Santa Clara縣有民選官員主張停用Twitter 原因是平台充斥仇恨言論（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣有民選官員表態,該停止使用社群平台Twitter,原因是該平台上的仇恨言論猖獗,但也有官員認為Twitter還是最有效發布資訊的方式。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen在本週發出聲明指,其地檢官辦公室將停用並關閉辦公室的官方Twitter帳戶,原因是他認為特斯拉執行長馬斯克接手Twitter後,社群平台上的仇恨言論大幅增加,將侵蝕民主並造成族群對立,他也呼籲其他民選官員跟進,一同抵制偏見和仇恨的散播。

馬斯克已公開否認仇恨言論在他接手後有所增加,但一份反電子仇恨中心的研究發現,自從馬斯克上任以來,冒犯黑人的言論比2022年平均增加了兩倍之多,而冒犯同性戀者的言論則增加了58%。

聖荷西市議員Dev Davis也在兩週前關閉Twitter帳戶,原因是她認為平台上的假帳戶氾濫,San Jose Spotlight報導,Santa Clara候任縣議員Sylvia Arenas也考慮離開Twitter。

聖荷西市長Sam Liccardo及聯邦眾議員Ro Khanna,則選擇持續使用Twitter,因為很多民眾還是透過該平台關注其辦公室的最新消息。

