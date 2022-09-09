華人進步會認為要遏止亞太裔仇恨罪案 要從問題根源下手（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

上集介紹過學習自衛術及願意採取更強硬手段，去爭取遏止亞太裔仇恨罪案的組織，此外，社區上亦有亞裔組織，認為需從問題根源下手，修補撕裂的關係，重新建立社區之間的關係。

華人進步會的林德樂（Joyce Lam）指，針對亞裔的仇視情緒一直存在，近幾年疫情加上經濟等等的因素，亞裔成為疫情的代罪羔羊，造成人與人之間的信任破裂。

於是華人進步會開始組織小組，討論如何處理人與人之間的矛盾及衝突，亦有進行外展工作，通過打電話或者上門，了解市民對於安全的需求。

而華人進步會過去兩年比較著重的，就是修補種族之間的關係。

林德樂說：「我們組織了很多華裔和非洲裔，不同機構之間的交流，令草根階層的會員及職員互相去認識，交流大家生活面對的一些困難，亦都參觀大家的社區，例如是華埠和灣景區。」

近年針對亞裔的罪案，很多都是非洲裔犯案，令不少人對非洲裔有戒心，林德樂認為，亞裔及非洲裔之間都互相抱有一些固有的印象或偏見，這種偏見已經潛移默化，就連自己都不察覺。

林德樂說：「沒有人天生就想去作奸犯科，或者什麼都不做、懶惰，所以為什麼我們有時會有這種偏見，都是非常值得去思考的。」

她提到自己朋友的經歷，有一次乘搭Uber，遇到一位非洲裔司機，家中有太太及四位小孩，他每天凌晨4點開始工作，到7點半送小孩上學，然後回家休息，兩點接小孩放學，4點再次開始開車，直至凌晨12點，一人養活全家。

林德樂說：「如果我們不知道他的膚色，只聽他的故事，他可能會是我們很欣賞、敬佩的一位好爸爸，一家之主，可能他沒有很高的學歷，但他都憑自己的努力去賺錢養家，鼓勵小孩每天上學讀書。」

她又指，這些刻板印象，不只是亞裔單方面對非洲裔所持有，她最近就和一個非洲裔領袖談話。

林德樂說：「他說，其實在黑人社區中，有一部分人看見很多的華裔，每人都有錢買房子，其實在舊金山（三藩市）都相對富有，為甚麼華裔社區還要常常爭取權益，覺得自己很受壓逼。」

林德樂指，自己作為移民，親身經歷過、亦見識過很多人，生活質素不算很好。

她指，非洲裔對於亞裔抱有的印象，大家可能聽到後的第一個時間會生氣，但與此同時，其實是個反思的好機會。

林德樂說：「究竟非裔社區接收了什麼訊息，令他們有這樣的偏見，而我們自己對非裔社區、對黑人的印象，當中又有多少是真實的。」

林德樂指，問題不單局限於亞裔及非裔，而是所有社區中生活的一份子，人與人之間需要有連繫，而要真正長遠建立安全、和平的社區，就需要建立一個穩固的社區網絡。

林德樂說：「如果我們可以建立到，每個街區的鄰居，不論是什麼種族、什麼族裔，都能夠互相認識、互相守望相助，中國人有句說話，一方有難、八方支援，這會不會是一個更美好的將來呢？」

林德樂指，第一步是要意識到自己抱有固有印象，願意接納這些固有印象並作出反思，她又指，每人各自從自己生活做起，嘗試打破固有印象、重新去互相認識，是十分重要的一環。

林德樂表示，過去兩年社區中有不少積極份子，在不同崗位出錢出力，希望能保護社區，但她最希望的是能從問題根源著手，而不是治標不治本的短期措施。

重申建立人與人之間的連繫，凝聚社區是十分重要，同時在捍衛亞裔社區的時候，其實應該和其他同樣面對仇視的社區合作，而自己值得擁有的安全，每個人都值得擁有，包括有共同經驗及訴求的社區。

林德樂說：「如何爭取到更多人和我們站在同一陣線，而不是單單從保護華裔社區去出發。」

林德樂表示，市民可以多聽不同的聲音，於遏止亞裔仇視上，有很多不同的路線可以做，不同組織亦沒有衝突，不論是重建信心，或是一些比較實際的工作，大家都可以想想如何合作。

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