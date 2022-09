華人進步會認為要遏止亞太裔仇恨罪案 要從問題根源下手（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

上集介紹過學習自衛術及願意採取更強硬手段,去爭取遏止亞太裔仇恨罪案的組織,此外,社區上亦有亞裔組織,認為需從問題根源下手,修補撕裂的關係,重新建立社區之間的關係。

華人進步會的林德樂(Joyce Lam)指,針對亞裔的仇視情緒一直存在,近幾年疫情加上經濟等等的因素,亞裔成為疫情的代罪羔羊,造成人與人之間的信任破裂。

於是華人進步會開始組織小組,討論如何處理人與人之間的矛盾及衝突,亦有進行外展工作,通過打電話或者上門,了解市民對於安全的需求。

而華人進步會過去兩年比較著重的,就是修補種族之間的關係。

林德樂說:「我們組織了很多華裔和非洲裔,不同機構之間的交流,令草根階層的會員及職員互相去認識,交流大家生活面對的一些困難,亦都參觀大家的社區,例如是華埠和灣景區。」

近年針對亞裔的罪案,很多都是非洲裔犯案,令不少人對非洲裔有戒心,林德樂認為,亞裔及非洲裔之間都互相抱有一些固有的印象或偏見,這種偏見已經潛移默化,就連自己都不察覺。

林德樂說:「沒有人天生就想去作奸犯科,或者什麼都不做、懶惰,所以為什麼我們有時會有這種偏見,都是非常值得去思考的。」

她提到自己朋友的經歷,有一次乘搭Uber,遇到一位非洲裔司機,家中有太太及四位小孩,他每天凌晨4點開始工作,到7點半送小孩上學,然後回家休息,兩點接小孩放學,4點再次開始開車,直至凌晨12點,一人養活全家。

林德樂說:「如果我們不知道他的膚色,只聽他的故事,他可能會是我們很欣賞、敬佩的一位好爸爸,一家之主,可能他沒有很高的學歷,但他都憑自己的努力去賺錢養家,鼓勵小孩每天上學讀書。」

她又指,這些刻板印象,不只是亞裔單方面對非洲裔所持有,她最近就和一個非洲裔領袖談話。

林德樂說:「他說,其實在黑人社區中,有一部分人看見很多的華裔,每人都有錢買房子,其實在舊金山(三藩市)都相對富有,為甚麼華裔社區還要常常爭取權益,覺得自己很受壓逼。」

林德樂指,自己作為移民,親身經歷過、亦見識過很多人,生活質素不算很好。

她指,非洲裔對於亞裔抱有的印象,大家可能聽到後的第一個時間會生氣,但與此同時,其實是個反思的好機會。

林德樂說:「究竟非裔社區接收了什麼訊息,令他們有這樣的偏見,而我們自己對非裔社區、對黑人的印象,當中又有多少是真實的。」

林德樂指,問題不單局限於亞裔及非裔,而是所有社區中生活的一份子,人與人之間需要有連繫,而要真正長遠建立安全、和平的社區,就需要建立一個穩固的社區網絡。

林德樂說:「如果我們可以建立到,每個街區的鄰居,不論是什麼種族、什麼族裔,都能夠互相認識、互相守望相助,中國人有句說話,一方有難、八方支援,這會不會是一個更美好的將來呢?」

林德樂指,第一步是要意識到自己抱有固有印象,願意接納這些固有印象並作出反思,她又指,每人各自從自己生活做起,嘗試打破固有印象、重新去互相認識,是十分重要的一環。

林德樂表示,過去兩年社區中有不少積極份子,在不同崗位出錢出力,希望能保護社區,但她最希望的是能從問題根源著手,而不是治標不治本的短期措施。

重申建立人與人之間的連繫,凝聚社區是十分重要,同時在捍衛亞裔社區的時候,其實應該和其他同樣面對仇視的社區合作,而自己值得擁有的安全,每個人都值得擁有,包括有共同經驗及訴求的社區。

林德樂說:「如何爭取到更多人和我們站在同一陣線,而不是單單從保護華裔社區去出發。」

林德樂表示,市民可以多聽不同的聲音,於遏止亞裔仇視上,有很多不同的路線可以做,不同組織亦沒有衝突,不論是重建信心,或是一些比較實際的工作,大家都可以想想如何合作。

