舊金山警察部門透露,將會在週六晚上到週日凌晨,展開取締醉酒駕駛的行動。

執法行動將從週六晚上7點開始,一直到週日凌晨3點,不會公佈確實的地點,但表示一般會在最常有因醉酒駕駛而發生車禍的地方。

活動不單會取締醉酒駕駛的開車人士,當局也提醒民眾,一些毒品和藥物也會影響人們的開車能力,因此也會取締服用這些藥物而開車的人。

當局也提醒大家,首次醉酒駕車可以面對高達13,500元的罰款,並吊銷駕照,要舉報醉酒駕駛的民眾,可以打911。

