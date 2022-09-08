針對亞太裔仇恨犯罪激增 新一代亞裔組織主張學自衛術防身（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

近年針對亞太裔的仇恨犯罪激增，不少社區組織都相繼舉辦遊行、集會等的活動，向弱勢社群發聲，但就有新一代的組織指，過去只是停留於集會，成效不大，所以他們主張學習自衛術防身，實現民族自強。

朱浩然（Justin Zhu）及廖國良（Hudson Liao），分別是華裔組織Stand With Asian Americans及Asians Are Strong的創辦人，兩個組織都於疫情期間成立。

Stand With Asian Americans，意思是撐亞裔美國人，而Asians Are Strong，是指亞裔強大。

上月初，70歲華裔任婆婆在舊金山（三藩市）的住所受到襲擊後，Stand With Asian Americans與其他組織一起在市內沿著交通繁忙的Columbus Avenue遊行抗議。

創辦人朱浩然當時指，多年來多次叫口號，雖然政府官員表示會保護亞裔，但仇亞罪行仍繼續不斷發生，他們已受夠。

另一方面，Asians Are Strong就主張亞太裔自強，例如是通過自衛術，教導亞太裔如何保護自己，除了每個月第三個星期六在華埠花園角舉辦免費的自衛術工作坊，他們也在社交媒體定期上載影片，教導市民一旦在巴士或街上遇襲，可以如何應對。

廖國良說：「今時今日，市民擔心自己的安全，所以我們當時想確保能滿足到社區最逼切的需求。」

廖國良指，任何人都可以向其他民權組織學習，他又指，雖然他們與60年代主張自我防衛的非洲裔組織黑豹黨有相似之處，但黑豹黨不是他們的模仿對象。

相反，朱浩然認為，他們跟孫中山的同盟會所做的事相近，例如是將全國的亞裔人士組織起來，建立身份認同。

朱浩然說：「是自強這個想法，我們不能在這裡、在家裡、不去做甚麼、不去打，然後讓別人去打我們，但是這不只局限於中國人，也有韓國人、印度人、日本人，很多不同族裔一起組成亞裔這個身份。」

他形容「打」一字，就像馬丁路德金的非暴力抗爭，運用第一修正案賦予的言論及集會自由，公開向政府官員發表意見，提出訴訟、公投、遊行等等。

而廖國良就表示，雖然舉辦集會於過往，是能有效製造輿論，及宣揚停止歧視亞太裔，但成效只會不斷遞減，隨著訴求行動不斷變化，發聲的方式亦要進步，否則這項運動只會達到樽頸位。

廖國良說：「我絕對預期我們會更激烈更譟動，如果你不去回應我們現有的行動，我們就會尋找新的方法，不論是和平或是會造成擾亂的行動，哪個方向會帶來我們想要的改變，我們就會向那個方向走。」

他指，亞太裔的示威，過去局限於市府大樓前或公園內，參加者都守規矩，但行動升級就代表會有更多影響到市民的活動，例如是上個月，於行車路上逆線遊行一樣。

對於這種發聲的手法，朱浩然就提到「模範少數民族」的迷思。

朱浩然說：「感覺中國人和亞裔人，他去叫你做什麼就做什麼，我們是個很好的員工，很好的學生，但假如有不正義的事情，在美國如果你不去，很強硬的去說或者去打，在法律上、在街上，他們就不會覺得有必要去處理我們的問題。」

他們亦表示，預期採取更強的手段會失去民意，但表示做任何事都可以有人不支持，而他們其中一個目標就是要打破，「模範少數民族」的觀念。

廖國良說：「每當你經歷一個激烈的過渡，都會有未準備好的人，但永遠都需要有人走出第一步，才能開展對話。」

廖國良又指，他們不代表主流民意，社會上有不同理念的組織，但大家都是追求相同的目標，大家都是本著為亞太裔發聲。

廖國良說：「你若想發聲，就會有人會跟你一起發聲，你若想安靜生活，也會有人去支持你的理念，對我們來說重要的是自強，不讓這些定型被人用來傷害我們。」

廖國良指他們是新二代移民，而自己的父母移民到美國，為下一代犧牲很多，但就受到歧視及被襲擊，所以他們才走出來，他們會不分晝夜保護弱勢的一群，他們會繼續向警察、向市府、向州府、向政府官員施壓，直至亞太裔得到最基本的人身安全。

Stand With Asian Americans最近就於GoFundMe眾籌，籌得一萬五千元，為遇襲的70歲任婆婆所住的公寓，聘請了私人保安。

朱浩然表示，身為社區一份子，當警察及政府未能照顧好老百姓時，他們只能夠自己去對症下藥。

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