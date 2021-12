聖荷西4名高中生2021年春季AP考試滿分（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西Evergreen Valley高中有4名學生,在2021年春季大學預修課程AP考試中獲得滿分。

這4名學生是Nitya Golla、羅方烈 (Steven Luo)、歐陽多吉(Dougy Ouyang)、Shivam Pathak,他們在AP Computer Science Principles電腦科學的考試中獲得満分。

歐陽多吉說:「我當時考試我覺得做的還挺好的,我看我的滿分我也很驚訝。」

歐陽多吉在初中開始學編程,他說之前也是個愛打遊戲機的人,但開始接觸STEM理工學科,就義無反顧地投入,還進入奧林匹亞編碼最後決賽。

歐陽多吉說:「我覺得年齡也不是特別重要,關鍵是看你真的很感興趣,如果真的感興趣,我最大的建議就是去努力地去學習,雖然智力有些影響,但是更大的影響成功的要件是努力。」

歐陽多吉課餘時間跟朋友在社區免費當家教,他的目標是申請到麻省理工學院(MIT),或是柏克萊加大,他的姊姊目前是MIT學生,他坦承壓力很大。

歐陽多吉說:「這段期間我壓力很大,所以我覺得爸媽也不想給我過多的壓力,也沒有提出真正的要求。」

另一位拿到滿分的華裔學生羅方烈,除了在電腦科學方面表現傑出,還積極參與校內外活動,Santa Clara縣衞生局宣導青少年接種新冠疫苗,羅方烈是學生大使之一,他還擔任學校及學區學生代表,參加管弦樂,在NASA實習過,他如何做時間管理呢?

羅方烈說:「有這麼忙的行程,最重要的是挑你最感興趣的,當我安排行程活動,我會想最想花的時間在哪裡,我會確定這是我最感興趣、最想參與,而不會強迫自己。」

羅方烈想留在加州上大學,史丹佛或柏克萊加大都是他的首選,熱衷公共事務的他,不排除選修政治學為輔系,甚至將來從政。

羅方烈說:「我也有考慮,但我決定想要兩者兼顧,有很多方式可以進行。」

羅方烈說,周遭有很多亞裔同學的爸媽都是虎爸虎媽,他很慶幸雙親沒有那麼嚴格,對於有志學習STEM理工學科的人,他說有很多免費的課程可以利用,他自己也成立了以義工為基礎的Everygreeen Initiative計劃,歐陽多吉也在這裡當義工。

羅方烈說:「不要害怕跨出第一步,網上有很多資源,利用這些免費的課程來開始。」

