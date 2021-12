美國通脹達39年來新高 拜登相信物價即將回落（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

根據週五出爐的最新數據,美國的通貨膨脹率達到了39年來的新高,總統拜登表示,他相信物價即將回落。

拜登在週五強調,複雜經濟環境中的樂觀前景,但通脹還是值得關注。

拜登說:「經濟的各個方面都在上升中,這做得非常好,但是通貨膨脹影響人們生活。」

現在美國的通貨膨脹水平已經達到了1982年以來的最高,引發這種問題的首要原因,是疫情阻礙經濟發展,同時也影響了物品供應。

上個月的通貨膨脹率較去年同期上漲了6.8%,物價平均水平較10月則是上升了0.8個百分點,雖然上漲幅度緩慢,但是仍然足以引起人們的警覺。

白宮官方已經意識到了即將要發生的事情,並且在最新數據出爐之前,已經在採取行動控制局面。

白宮國家經濟顧問Brian Deese說:「其實這個數據已有點滯後,所以它抓不住近期價格浮動,特別是能源範疇。」

白宮指向一系列正面的經濟信號,包括物流瓶頸得到舒緩,高企的油價較上月下跌了9個百分點,還有更強勁的就業、工資以及經濟成長。

Deese說:「勞動市場的力度、漲薪的幅度,以及某些對美國家庭的紓困措施,獨特地對應了一個全球性的議題:因供應鏈而導致的物價上漲問題。」

但這些進展卻被政治現實打了折,最近幾個星期一項項的民意調查,引發拜登接下來的言論。

拜登說:「光是知道我們有進展還不夠,您還得從生活中切身體會。」

拜登的1.75萬億《重建的更好》社會開支與氣候法案遇上了路障,民主黨籍的西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin,這幾個月來他一直指出,膨脹問題讓他不願意支持這個法案。

隨著民主黨人積極推動參議院重視該法案,共和黨人則配合Manchin對預算開支的關切,發布了國會預算辦公室對這項法案一項分析,指出該法案的十年開支總額,將給美國債務添加多3萬億。

然而民主黨人認為,這項分析不過是一種政治技倆,並指出這是針對眾議院議長Nancy Pelosi此前抨擊共和黨人的回應。

白宮新聞秘書Jen Psaki說:「這與人們正在辯論,或要表決的那個法案無關。」

