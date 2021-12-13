美國通脹達39年來新高 拜登相信物價即將回落（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

根據週五出爐的最新數據，美國的通貨膨脹率達到了39年來的新高，總統拜登表示，他相信物價即將回落。

拜登在週五強調，複雜經濟環境中的樂觀前景，但通脹還是值得關注。

拜登說：「經濟的各個方面都在上升中，這做得非常好，但是通貨膨脹影響人們生活。」

現在美國的通貨膨脹水平已經達到了1982年以來的最高，引發這種問題的首要原因，是疫情阻礙經濟發展，同時也影響了物品供應。

上個月的通貨膨脹率較去年同期上漲了6.8%，物價平均水平較10月則是上升了0.8個百分點，雖然上漲幅度緩慢，但是仍然足以引起人們的警覺。

白宮官方已經意識到了即將要發生的事情，並且在最新數據出爐之前，已經在採取行動控制局面。

白宮國家經濟顧問Brian Deese說：「其實這個數據已有點滯後，所以它抓不住近期價格浮動，特別是能源範疇。」

白宮指向一系列正面的經濟信號，包括物流瓶頸得到舒緩，高企的油價較上月下跌了9個百分點，還有更強勁的就業、工資以及經濟成長。

Deese說：「勞動市場的力度、漲薪的幅度，以及某些對美國家庭的紓困措施，獨特地對應了一個全球性的議題：因供應鏈而導致的物價上漲問題。」

但這些進展卻被政治現實打了折，最近幾個星期一項項的民意調查，引發拜登接下來的言論。

拜登說：「光是知道我們有進展還不夠，您還得從生活中切身體會。」

拜登的1.75萬億《重建的更好》社會開支與氣候法案遇上了路障，民主黨籍的西維珍尼亞州聯邦參議員Joe Manchin，這幾個月來他一直指出，膨脹問題讓他不願意支持這個法案。

隨著民主黨人積極推動參議院重視該法案，共和黨人則配合Manchin對預算開支的關切，發布了國會預算辦公室對這項法案一項分析，指出該法案的十年開支總額，將給美國債務添加多3萬億。

然而民主黨人認為，這項分析不過是一種政治技倆，並指出這是針對眾議院議長Nancy Pelosi此前抨擊共和黨人的回應。

白宮新聞秘書Jen Psaki說：「這與人們正在辯論，或要表決的那個法案無關。」

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