中半島Burlingame計劃讓臨時興建的戶外用餐區,變成永久的商業空間,市議會通過議案,推出一年的試驗性計劃,讓商戶繼續使用戶外用餐區,但每年卻要額外繳付約5000元,有商戶認為收費太貴,未必負擔得起。

希望繼續使用戶外空間做生意的商戶,需要支付1500元的年費,同時亦要支付每月300元的清潔費,即是商戶每年要額外支付5100元。

雖然不少居民贊成保留這些戶外空間,但有商戶擔心費用太高,他們寧願關閉戶外用餐區。

這個計劃將於明年年初展開。

