數百位舊金山高中生上街抗議當局忽視校園性侵事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

數百位舊金山的高中生週五走上街頭,聲援被性侵、性騷擾的同學,抗議校方及學區管理階層長期忽視校園性侵事件。

舊金山聯合校區有18所公立高中,根據組織者表示,幾乎所有高中都有學生參加週五的示威,學生們表示,長期以來,學區一直忽視校園內性侵及性騷擾行為,也不對加害者追究責任,一名參與示威的高中生說,自己就是性騷擾受害者。

高中生Jiyu Park說:「我實際上就是性侵的受害者,我在高一被同班男同學撫摸,長達數個月,學區完全沒有提供支持,我們必須採取法律行動幫我轉校。」

也有學生缺課加入示威,就是為了要聲援受害的同學。

Wallenberg高中學生Hannah Ho說:「我要跟受性侵的人站在一起,因為我覺得經常被體制忽視,此所以我們要抗議。」

舊金山藝術高中SOTA學生Asha Bhagwan Sagur說:「你們在這裡支持倖存者,這是個地方讓你感到慶幸,感受到支持,讓你得到應得的正義。」

學生表示,即使在校園外發生性侵,他們也希望得到保護,並希望為受侵害而投訴的人提供更多的保護機制。

學生們從舊金山市府出發,行經Van Ness大道,來到位於555 Franklin街的舊金山聯合學區辦公室,學生在地上靜坐10分鐘。

對於學生們的指控,舊金山聯合學區發表聲明,支持學生採取行動,表達對這個議題的關切,週四學區總監寫信給初中及高中的學生和家長關於此事,信中重申舊金山的校園不容性騷擾。

學區會致力於採取一切適當措施,教育、預防和解決發生在學校的任何性騷擾事件,信的結尾還包括關於如何報告、調查性騷擾事件,還有學區提供的課程及法律限制,以及學區的具體承諾,學生和家庭手冊每年更新,並翻譯成6種語言,確保學校是安全的地方。

學生們在學區辦公室外靜坐十多分鐘後,隨後遊行返回市府廣場。

