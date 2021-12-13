數百位舊金山高中生上街抗議當局忽視校園性侵事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

數百位舊金山的高中生週五走上街頭，聲援被性侵、性騷擾的同學，抗議校方及學區管理階層長期忽視校園性侵事件。

舊金山聯合校區有18所公立高中，根據組織者表示，幾乎所有高中都有學生參加週五的示威，學生們表示，長期以來，學區一直忽視校園內性侵及性騷擾行為，也不對加害者追究責任，一名參與示威的高中生說，自己就是性騷擾受害者。

高中生Jiyu Park說：「我實際上就是性侵的受害者，我在高一被同班男同學撫摸，長達數個月，學區完全沒有提供支持，我們必須採取法律行動幫我轉校。」

也有學生缺課加入示威，就是為了要聲援受害的同學。

Wallenberg高中學生Hannah Ho說：「我要跟受性侵的人站在一起，因為我覺得經常被體制忽視，此所以我們要抗議。」

舊金山藝術高中SOTA學生Asha Bhagwan Sagur說：「你們在這裡支持倖存者，這是個地方讓你感到慶幸，感受到支持，讓你得到應得的正義。」

學生表示，即使在校園外發生性侵，他們也希望得到保護，並希望為受侵害而投訴的人提供更多的保護機制。

學生們從舊金山市府出發，行經Van Ness大道，來到位於555 Franklin街的舊金山聯合學區辦公室，學生在地上靜坐10分鐘。

對於學生們的指控，舊金山聯合學區發表聲明，支持學生採取行動，表達對這個議題的關切，週四學區總監寫信給初中及高中的學生和家長關於此事，信中重申舊金山的校園不容性騷擾。

學區會致力於採取一切適當措施，教育、預防和解決發生在學校的任何性騷擾事件，信的結尾還包括關於如何報告、調查性騷擾事件，還有學區提供的課程及法律限制，以及學區的具體承諾，學生和家庭手冊每年更新，並翻譯成6種語言，確保學校是安全的地方。

學生們在學區辦公室外靜坐十多分鐘後，隨後遊行返回市府廣場。

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