【KTSF】

灣區週末迎來大氣河風暴,帶來陣風與陣雨,雖然強度遠小於10月的風暴,當局對太浩湖地區發布的冬季風暴警告將持續到星期二,還有雪崩警告,不建議民眾前往該區。

這一波大氣河風暴週一還將為灣區帶來陣風陣雨,風速可達每小時50英里的強風警告,將持續到星期一早上7點,民眾開車和走路都要小心,可能有被吹倒的樹木,也要預防停電。

針對大太浩湖地區的冬季風暴警告,則將持續到星期二晚間10點,由於預計接下來三天,Donner Summit降雪將達80到100英吋,從星期日晚起到星期三為止,當地還有雪崩警告,不建議民眾前往該區。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。