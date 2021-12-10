美國消費物價指數出現39年來最大升幅

December 10, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF】

聯邦勞工部週五公佈最新數據顯示，消費物價指數（CPI）11月份上升6.8%，是39年來升幅最大。

10月份的CPI是6.2%，即是按月上升0.7%，反映出通脹進一步飆升。

這個CPI指數已經連升18個月，如果扣除波幅較大的食品和能源價格之後，核心CPI指數也上升4.9%，是近30年來升幅最大。

有金融分析師表示，家庭收入已經追不上通脹，而通脹正在衝擊消費信心。

根據Adobe數據研究分析指出，大部份主要商品價格在11月份都上漲，其中成衣價格上升17.3%，雜貨升3.9%，家電漲價4%。

資料又顯示，由於全球供應鏈出現阻塞，連在網上購物的通脹也加劇，網購價格11月份按年上升3.5%，是7年來升幅最大，也是連續18個月網購出現通脹。

Adobe的分析指出，雖然在廣泛層面出現通脹，但在網上購買玩具、電腦和體育用品仍然是較便宜。

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