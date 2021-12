美國消費物價指數出現39年來最大升幅

【KTSF】

聯邦勞工部週五公佈最新數據顯示,消費物價指數(CPI)11月份上升6.8%,是39年來升幅最大。

10月份的CPI是6.2%,即是按月上升0.7%,反映出通脹進一步飆升。

這個CPI指數已經連升18個月,如果扣除波幅較大的食品和能源價格之後,核心CPI指數也上升4.9%,是近30年來升幅最大。

有金融分析師表示,家庭收入已經追不上通脹,而通脹正在衝擊消費信心。

根據Adobe數據研究分析指出,大部份主要商品價格在11月份都上漲,其中成衣價格上升17.3%,雜貨升3.9%,家電漲價4%。

資料又顯示,由於全球供應鏈出現阻塞,連在網上購物的通脹也加劇,網購價格11月份按年上升3.5%,是7年來升幅最大,也是連續18個月網購出現通脹。

Adobe的分析指出,雖然在廣泛層面出現通脹,但在網上購買玩具、電腦和體育用品仍然是較便宜。

