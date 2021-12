【KTSF 朱慧琪報導】

踏入冬季,美國疫情開始升溫。

踏入冬季,美國確診人數開始飆升,根據聯邦疾控中心(CDC),過去一週數據,至少42個州份新型肺炎住院率上升,新症率上升近16%。

洛杉磯縣衛生官員Barbara Ferrer說:「當你有很多社區傳播時,民眾就有很多機會混在一起,增加感染率的風險。」

至今,全美有近2億人接種了完整兩劑疫苗,當中只有4分之1接種了加強針,這個可能導致了在感恩節後確診人數飆升的主因。

