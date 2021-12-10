已故前聯邦參議員Bob Dole追悼儀式國會山莊舉行

【KTSF 張麗月報導】

二戰英雄、已故前聯邦參議員，共和黨籍的Bob Dole，週四在國會山莊舉行追思悼念儀式，總統拜登在會上形容，Dole是歷史巨人。

Dole的靈柩停放在國會山莊的大廳，拜登和國會領袖都出席悼念會。

拜登致悼詞時表示，他與Dole在一些議題上有分歧，但彼此仍然設法尋求方法合作，拜登又讚揚Dole是真正愛國者和歷史巨人。

拜登說：「我們在此美國民主的中心相遇，美國國會山莊，最後一次迎接一位民主英雄，Robert Joseph Dole，他屬於這地方，在這自由之地，機遇之地，Bob Dole深愛國會山莊。」

Dole代表肯薩斯州擔任聯邦參議員27年，期間做過兩屆參議院多數黨領袖。

他1996年曾經代表共和黨競選總統，也曾經參與第二次世界大戰受了重傷，他今年2月宣布患上肺癌末期並接受治療，他在本月初病逝，享年98歲。

Bob Dole的喪禮週五在首都華盛頓國家天主教堂舉行。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。