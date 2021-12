已故前聯邦參議員Bob Dole追悼儀式國會山莊舉行

【KTSF 張麗月報導】

二戰英雄、已故前聯邦參議員,共和黨籍的Bob Dole,週四在國會山莊舉行追思悼念儀式,總統拜登在會上形容,Dole是歷史巨人。

Dole的靈柩停放在國會山莊的大廳,拜登和國會領袖都出席悼念會。

拜登致悼詞時表示,他與Dole在一些議題上有分歧,但彼此仍然設法尋求方法合作,拜登又讚揚Dole是真正愛國者和歷史巨人。

拜登說:「我們在此美國民主的中心相遇,美國國會山莊,最後一次迎接一位民主英雄,Robert Joseph Dole,他屬於這地方,在這自由之地,機遇之地,Bob Dole深愛國會山莊。」

Dole代表肯薩斯州擔任聯邦參議員27年,期間做過兩屆參議院多數黨領袖。

他1996年曾經代表共和黨競選總統,也曾經參與第二次世界大戰受了重傷,他今年2月宣布患上肺癌末期並接受治療,他在本月初病逝,享年98歲。

Bob Dole的喪禮週五在首都華盛頓國家天主教堂舉行。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。