美國眾議院壓倒性通過《防止維吾爾強制勞動法案》。

法案獲428票贊成、1票反對,列明除非證明在新疆製造的商品沒有在強制勞動下生產,否則將禁止美國商人從新疆進口商品,仍需交由參議院表決。

參議院今年7月已通過類似版本的法案,兩院須通過同一版本法案,待總統簽署後生效。

中方批評所謂的新疆「強迫勞動」和「種族滅絕」是惡毒造謠,敦促美方立即停止推進有關法案。

