紐森簽署經濟復原方案 允許餐館繼續販售外帶酒精飲料

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森周五在奧克蘭（屋崙）的一家餐館簽署經濟復原方案，內容包括允許餐館繼續販售外帶酒精飲料，並擴大戶外用餐，紐森還特別提到加州「回歸計劃」（California Comeback Plan）中的小商業援助金和稅務優惠。

州長紐森與奧克蘭市長Libby Schaaf，以及加州多位州議員等，周五刻意選在奧克蘭的一家正從疫情中復原的餐館舉行記者會。

紐森當場簽署三項法案，幫助加州經濟復原，包括AB 61和SB 314法案，將疫情之下鬆綁法規，以擴大戶外用餐經營，疫情期間核發的戶外用餐緊急許可到期後可延長一年，還有SB 389法案，將疫情期間允許餐館販賣外帶酒精飲料的規定延續，並設立五年落日條款，到2026年12月31日截止。

州長紐森在從政之前也是經營餐飲業， 他表示，餐廳不僅提供食物，更有助人際關係的連結，因此幫助餐館對於經濟復原很重要。

紐森說：「這是關於經驗，關於神奇的時刻，關於生活中意外的收穫，關於見到一個可能會成為你生命夥伴的人，關於找到你的靈魂伴侶。」

Schaaf說：「我必須說，作為加州人，我非常引以為豪的是，這個州有多麼支持我們的生活必需品，那就是我們的小商業。」

另外，紐森也特別提到加州「回歸計畫」當中針對小商業的支持，包括40億援助金，以及62億多項的稅務減免，包括更新執照規費以及聘僱員工的稅務優惠等。

紐森說：「今年的商業支持，是加州歷史上史無前例的，我們設立援助金，而不只是貸款，還有全面性的稅務扣抵，聚焦在微型商業，還有得不到援助的商業。」

餐館業者表示，戶外用餐以及酒精飲料外帶，對他們從疫情中的復原至關重要，法案的簽署，有助加州的餐廳業者渡過疫情難關。

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