紐森簽署經濟復原方案 允許餐館繼續販售外帶酒精飲料

加州州長紐森周五在奧克蘭(屋崙)的一家餐館簽署經濟復原方案,內容包括允許餐館繼續販售外帶酒精飲料,並擴大戶外用餐,紐森還特別提到加州「回歸計劃」(California Comeback Plan)中的小商業援助金和稅務優惠。

州長紐森與奧克蘭市長Libby Schaaf,以及加州多位州議員等,周五刻意選在奧克蘭的一家正從疫情中復原的餐館舉行記者會。

紐森當場簽署三項法案,幫助加州經濟復原,包括AB 61和SB 314法案,將疫情之下鬆綁法規,以擴大戶外用餐經營,疫情期間核發的戶外用餐緊急許可到期後可延長一年,還有SB 389法案,將疫情期間允許餐館販賣外帶酒精飲料的規定延續,並設立五年落日條款,到2026年12月31日截止。

州長紐森在從政之前也是經營餐飲業, 他表示,餐廳不僅提供食物,更有助人際關係的連結,因此幫助餐館對於經濟復原很重要。

紐森說:「這是關於經驗,關於神奇的時刻,關於生活中意外的收穫,關於見到一個可能會成為你生命夥伴的人,關於找到你的靈魂伴侶。」

Schaaf說:「我必須說,作為加州人,我非常引以為豪的是,這個州有多麼支持我們的生活必需品,那就是我們的小商業。」

另外,紐森也特別提到加州「回歸計畫」當中針對小商業的支持,包括40億援助金,以及62億多項的稅務減免,包括更新執照規費以及聘僱員工的稅務優惠等。

紐森說:「今年的商業支持,是加州歷史上史無前例的,我們設立援助金,而不只是貸款,還有全面性的稅務扣抵,聚焦在微型商業,還有得不到援助的商業。」

餐館業者表示,戶外用餐以及酒精飲料外帶,對他們從疫情中的復原至關重要,法案的簽署,有助加州的餐廳業者渡過疫情難關。

