【KTSF】

Santa Clara縣衛生官員提醒民眾,隨著流感季節開始,縣府也會為居民提供流感疫苗接種服務,適合接種流感疫苗的人,是所有6個月大以上的人,還沒有接種新冠疫苗的民眾,可以同時接種流感和新冠疫苗。

Santa Clara縣府從這個星期開始,在12個地點開設流感疫苗接種中心,不需要預約,其中一些地點,也都提供新冠疫苗,兩種疫苗可以同時接種。

其中一個地點是縣府衛生部門在Story Road的中心,營運時間是每週五下午3點至7點半,週六和週日則是上午9點至下午4點。

其他地點和開放時間,可以參考網站:http://scvmc.org/immunizeflu

