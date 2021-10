聯邦教育部宣布免除學生貸款計劃 料50萬人受益

【KTSF 韓千繪報導】

美國教育部剛剛宣布重大更改一項陷入困境的聯邦計劃,其中一項主要的改動就是學生債務免除,這一變化將使50萬人受益。

學生借款人保護中心執行董事Seth Frotman說:「今天對成千上萬的人來說是個好日子,他們將有一個新的財務開始。」

教育部宣布更改其公共服務貸款免除計劃,其中包括55萬在政府和非營利部門工作的借款人,例如急救人員、護士和教師,在他們連續十年按月付款後,他們有資格免除學生債務。

Frotman說:「當中有的是在課堂上教我們孩子的老師,有的是照顧我們生病親戚的人。」

學生借款人保護中心呼籲,這樣的改變已經有很多年了,也認為早就應該這麼做了。

Frotman說:「該計劃已經支離破碎,每10個借款人中,有超過9個被拒絕,這種情況已持續多年。」

這個計劃2007年由國會提出,因為難以實施受到批評,還有對資格要求的爭議等問題一直存在。

根據教育部的說法,這次改動後,有超過1萬6千名借款人根據該計劃免除了貸款。

Frotman說:「當一個項目的拒絕率超過90%,不是借款人犯了錯誤,也不是個人做錯了什麼,這是一個系統對不起他們。」

免除貸款的要求是借款人必須在政府或非牟利組織工作10年,並且在10年內按時支付每月付款,才能取消剩餘欠款,還有他們必須有聯邦政府直接提供的貸款。

