駐舊金山台北經文處舉辦雙十國慶酒會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這個星期天就是中華民國雙十國慶，駐舊金山台北經文處周三傍晚舉辦國慶酒會，並首度在社交媒體上邀請網路名人同步直播酒會活動。

駐舊金山台北經文處周三傍晚在Foster City的Crowne Plaza酒店舉辦雙十國慶酒會，不少僑民精心打扮入場，活動由儀隊和旗隊進場拉開序幕。

受到疫情影響，去年雙十國慶酒會停辦，今年則縮小規模，而且屬於沒有酒的酒會，現場不得餐飲，所有人須全程戴口罩，並出示疫苗卡和量體溫才能入場，賓客離開時再領取餐盒，但這些防疫規定無損現場的歡樂氣氛。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說：「110年前，中華民國國父孫中山先生帶領革命的結果，在中國歷史上非常成功，尤其在台灣，今日，台灣繼續成為希望燈塔，和自由和民主的典範，對於所有華人世界的人來說。」

會中還播放了多位國會議員發來的祝賀影片，還有灣區包括Fremont市、Sunnyvale市以及Cupertino市等城市的市長等多個民選官員共慶雙十。

Fremont市長高敘加說：「我媽媽是淡江的校友，我爸爸是師大跟台大，我自己有參加過你們的海外青年中心，所以我很高興有這個機會，跟你們慶祝雙十國慶。」

Cupertino市長蒲仲辰（Darcy Paul）說：「我希望中華民國台灣110歲生日快樂，我希望還有更多一千年，另一個千年萬年的和平、自由和繁榮。」

加州眾議員Dave Cortese說：「我們和台灣有很多可以學習和分享的，我們在加州努力要建高鐵，台灣已經有高鐵貫穿全島，我們在這裡有矽谷，台灣有五個矽谷（科學園區），台灣還有五個知名大學，他們的教育交流計畫是值得景仰的。」

今年的雙十國慶酒會，最大的特點就是邀請網路名人矽谷美味人妻，在Facebook上同步直播酒會活動，多個媒體和社團也響應同時直播。

矽谷美味人妻KT說：「我們希望透過這個方式，將我們國慶酒會能夠從線下直接分享到線上，讓更多在這邊的僑胞、台灣人，一起來祝賀中華民國110歲生日快樂。」

除了國慶酒會之外，灣區僑界在這個周末也舉辦多個雙十國慶慶祝活動。

本周六上午10點10分在南灣聖塔克拉拉縣縣府大樓前，會有一場大型的升旗典禮，當天傍晚在南灣僑教中心也有國慶晚宴。

金山灣區中華民國國慶委員會主委林美蓮說：「我們身在海外，心繫祖國，每年的這個日子，都會在南灣地區舉行升旗典禮，一方面慶祝國慶，體現海外僑胞的愛國心，另一方面也可促進僑胞與美國友邦的互動。」

舊金山華埠本周日，也就是10月10號當天上午9時半，在聖瑪莉公園也會有慶祝中華民國110年雙十國慶升旗典禮，上午11時半在金山國父紀念館，還會舉行國父史蹟圖片特展的開幕剪綵儀式。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。