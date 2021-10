駐舊金山台北經文處舉辦雙十國慶酒會（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這個星期天就是中華民國雙十國慶,駐舊金山台北經文處周三傍晚舉辦國慶酒會,並首度在社交媒體上邀請網路名人同步直播酒會活動。

駐舊金山台北經文處周三傍晚在Foster City的Crowne Plaza酒店舉辦雙十國慶酒會,不少僑民精心打扮入場,活動由儀隊和旗隊進場拉開序幕。

受到疫情影響,去年雙十國慶酒會停辦,今年則縮小規模,而且屬於沒有酒的酒會,現場不得餐飲,所有人須全程戴口罩,並出示疫苗卡和量體溫才能入場,賓客離開時再領取餐盒,但這些防疫規定無損現場的歡樂氣氛。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說:「110年前,中華民國國父孫中山先生帶領革命的結果,在中國歷史上非常成功,尤其在台灣,今日,台灣繼續成為希望燈塔,和自由和民主的典範,對於所有華人世界的人來說。」

會中還播放了多位國會議員發來的祝賀影片,還有灣區包括Fremont市、Sunnyvale市以及Cupertino市等城市的市長等多個民選官員共慶雙十。

Fremont市長高敘加說:「我媽媽是淡江的校友,我爸爸是師大跟台大,我自己有參加過你們的海外青年中心,所以我很高興有這個機會,跟你們慶祝雙十國慶。」

Cupertino市長蒲仲辰(Darcy Paul)說:「我希望中華民國台灣110歲生日快樂,我希望還有更多一千年,另一個千年萬年的和平、自由和繁榮。」

加州眾議員Dave Cortese說:「我們和台灣有很多可以學習和分享的,我們在加州努力要建高鐵,台灣已經有高鐵貫穿全島,我們在這裡有矽谷,台灣有五個矽谷(科學園區),台灣還有五個知名大學,他們的教育交流計畫是值得景仰的。」

今年的雙十國慶酒會,最大的特點就是邀請網路名人矽谷美味人妻,在Facebook上同步直播酒會活動,多個媒體和社團也響應同時直播。

矽谷美味人妻KT說:「我們希望透過這個方式,將我們國慶酒會能夠從線下直接分享到線上,讓更多在這邊的僑胞、台灣人,一起來祝賀中華民國110歲生日快樂。」

除了國慶酒會之外,灣區僑界在這個周末也舉辦多個雙十國慶慶祝活動。

本周六上午10點10分在南灣聖塔克拉拉縣縣府大樓前,會有一場大型的升旗典禮,當天傍晚在南灣僑教中心也有國慶晚宴。

金山灣區中華民國國慶委員會主委林美蓮說:「我們身在海外,心繫祖國,每年的這個日子,都會在南灣地區舉行升旗典禮,一方面慶祝國慶,體現海外僑胞的愛國心,另一方面也可促進僑胞與美國友邦的互動。」

舊金山華埠本周日,也就是10月10號當天上午9時半,在聖瑪莉公園也會有慶祝中華民國110年雙十國慶升旗典禮,上午11時半在金山國父紀念館,還會舉行國父史蹟圖片特展的開幕剪綵儀式。

