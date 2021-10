美國3學者奪諾貝爾經濟學獎 灣區兩得主受訪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

3名研究「勞動經濟學」和「因果關係」的美國學者,奪得本屆諾貝爾經濟學獎,來自灣區的兩位得主分別召開記者會談得獎心情。

以「對勞動經濟學的實證貢獻」得獎的柏克萊加大經濟學教授David Card說,這個獎應該要跟共同研究夥伴,也就是已故經濟學家Alan Krueger分享。

Card說:「我必須要提到的另一個人,Alan Krueger,他是我許多論文的合著者,包括諾貝爾委員會引用的最低工資論文,以及我們所做的關於學校質量和種族不平等,還有其他主題所做的工作,而且我確定,如果Alan還活著,他會和我分享這個榮譽。」

另一位灣區得獎人,是史丹佛大學經濟學教授Guido Imbens,今年58歲,他說沒想到這麼快就得獎。

Imbens說:「我太驚訝了,特別是得這個獎的人,通常都是做了很久,都是很晚才得到,我真得沒想到這麼快就拿到。」

值得一提的是,Imbens的妻子Susan Athey,也是史丹佛的經濟學教授,兩人經常共同合作研究。

Imbens說:「我們兩人合作很多項目,也經常一塊討論,孩子的興趣也很相似,所以經常在餐桌上辯論。」

Card出生於加拿大,Guido Imbens則是丹麥移民。

