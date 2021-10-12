美國3學者奪諾貝爾經濟學獎 灣區兩得主受訪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

3名研究「勞動經濟學」和「因果關係」的美國學者，奪得本屆諾貝爾經濟學獎，來自灣區的兩位得主分別召開記者會談得獎心情。

以「對勞動經濟學的實證貢獻」得獎的柏克萊加大經濟學教授David Card說，這個獎應該要跟共同研究夥伴，也就是已故經濟學家Alan Krueger分享。

Card說：「我必須要提到的另一個人，Alan Krueger，他是我許多論文的合著者，包括諾貝爾委員會引用的最低工資論文，以及我們所做的關於學校質量和種族不平等，還有其他主題所做的工作，而且我確定，如果Alan還活著，他會和我分享這個榮譽。」

另一位灣區得獎人，是史丹佛大學經濟學教授Guido Imbens，今年58歲，他說沒想到這麼快就得獎。

Imbens說：「我太驚訝了，特別是得這個獎的人，通常都是做了很久，都是很晚才得到，我真得沒想到這麼快就拿到。」

值得一提的是，Imbens的妻子Susan Athey，也是史丹佛的經濟學教授，兩人經常共同合作研究。

Imbens說：「我們兩人合作很多項目，也經常一塊討論，孩子的興趣也很相似，所以經常在餐桌上辯論。」

Card出生於加拿大，Guido Imbens則是丹麥移民。

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