Facebook前產品經理披露內部文件引發軒然大波（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

社交網站Facebook，以及旗下的Instagram、Whatsapp及Messenger等整個網絡，在西岸時間約8時半同時死機，接近6小時後才修復，公司最初沒有解釋為何會出現死機和預計何時會修復，不過在事後就說是網絡問題。另外，因為洩露Facebook內部文件引發軒然大波的Facebook吹哨人，周日晚在《60分鐘》時事雜誌中表露自己身份。

Facebook的吹哨人Frances Haugen挺身而出說：「公眾利益和Facebook利益之間存在利益衝突，而Facebook則是一而再選擇最大化自己利益。」

前Facebook產品經理Haugen洩漏了數以萬頁的內部研究和文件，她聲稱文件顯示，Facebook知道平台被用作散播仇恨、暴力和假資訊,而且還企圖掩飾。

Haugen說：「如今存在的Facebook版本，正在把我們社會撕裂。」

Haugen指，問題在於公司的演算法。

Haugen說：「Facebook發現若把演算法改成更安全，網民會花更少時間在網站，會點擊更少廣告，他們賺的錢會更少。」

她表示，Facebook之後解散了她的公民誠信部門，並在選舉後關掉預防假資訊的工具，令她忍無可忍。

Haugen說：「他們基本上是說，好了，我們捱過了選舉，沒有暴亂，我們可以除掉公民誠信了，快轉至幾個月後，我們發生了起義。」

Facebook積極反駁，Facebook環球事務及傳訊部副總裁兼發言人Nick Clegg說：「我認為主張1月6日事件，能解釋成為因社交媒體所致，我只覺得很荒謬。」

Facebook發表聲明，否認Haugen多項指控，說他們持續做出重大改進，以對付假消息和有害內容的傳播，說他們鼓勵不良內容，和沒有作為是不正確的。

Haugen向證券交易委員會提出至少8次的投訴，指Facebook向投資者和公眾隱瞞有關他們平台問題的研究，她還與華爾街日報分享這些文件。

華爾街日報之後發表連載多日的調查報導，顯示Facebook意識到Instagram上的假資訊和傷害帶來的負面影響，特別是對年輕女性。

Haugen周二會到國會向參議院一個委員會作證。

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