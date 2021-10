Facebook前產品經理披露內部文件引發軒然大波（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

社交網站Facebook,以及旗下的Instagram、Whatsapp及Messenger等整個網絡,在西岸時間約8時半同時死機,接近6小時後才修復,公司最初沒有解釋為何會出現死機和預計何時會修復,不過在事後就說是網絡問題。另外,因為洩露Facebook內部文件引發軒然大波的Facebook吹哨人,周日晚在《60分鐘》時事雜誌中表露自己身份。

Facebook的吹哨人Frances Haugen挺身而出說:「公眾利益和Facebook利益之間存在利益衝突,而Facebook則是一而再選擇最大化自己利益。」

前Facebook產品經理Haugen洩漏了數以萬頁的內部研究和文件,她聲稱文件顯示,Facebook知道平台被用作散播仇恨、暴力和假資訊,而且還企圖掩飾。

Haugen說:「如今存在的Facebook版本,正在把我們社會撕裂。」

Haugen指,問題在於公司的演算法。

Haugen說:「Facebook發現若把演算法改成更安全,網民會花更少時間在網站,會點擊更少廣告,他們賺的錢會更少。」

她表示,Facebook之後解散了她的公民誠信部門,並在選舉後關掉預防假資訊的工具,令她忍無可忍。

Haugen說:「他們基本上是說,好了,我們捱過了選舉,沒有暴亂,我們可以除掉公民誠信了,快轉至幾個月後,我們發生了起義。」

Facebook積極反駁,Facebook環球事務及傳訊部副總裁兼發言人Nick Clegg說:「我認為主張1月6日事件,能解釋成為因社交媒體所致,我只覺得很荒謬。」

Facebook發表聲明,否認Haugen多項指控,說他們持續做出重大改進,以對付假消息和有害內容的傳播,說他們鼓勵不良內容,和沒有作為是不正確的。

Haugen向證券交易委員會提出至少8次的投訴,指Facebook向投資者和公眾隱瞞有關他們平台問題的研究,她還與華爾街日報分享這些文件。

華爾街日報之後發表連載多日的調查報導,顯示Facebook意識到Instagram上的假資訊和傷害帶來的負面影響,特別是對年輕女性。

Haugen周二會到國會向參議院一個委員會作證。

