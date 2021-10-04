義工參與罷免博徹思聯署行動被恐嚇 部份聯署信被搶（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有民眾上星期在舊金山（三藩市）發起罷免地檢官博徹思的聯署行動，有參與人士指，期間有一名義工被三個人恐嚇，更加一度搶去部份聯署信。

警方表示，上星期五下午兩點接報指，在日落區37 Avenue夾Ortega街，有一名參與罷免集會的23歲男子向途人收集簽名時，跟兩男一女發生口角。

目擊者說：「一個男子不斷對事主大叫：你知道自己在做甚麼嗎？他越叫越大聲, 非常憤怒。」

有不願透露身份的目擊者表示，男事主當時因為害怕所以後退，並打算打電話報警，此時其中一名涉事者搶走事主的袋離開，之後懷疑在附近街道，將袋入面裝有的聯署信散落在地上，事主事後收拾文件時，發現其中一些聯署信不見了。

目擊者說：「這樣做很不對，你有你的權利表達意見，任何人都有這權利，這是聯署活動，你不滿的話可以堅持己見，但為何要滋擾事主。」

當日集會的負責人表示，男事主因為擔心遭到報復，仍然很害怕，拒絕接受本台訪問。

警方表示暫時未就事件拘捕任何人。

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