義工參與罷免博徹思聯署行動被恐嚇 部份聯署信被搶（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有民眾上星期在舊金山(三藩市)發起罷免地檢官博徹思的聯署行動,有參與人士指,期間有一名義工被三個人恐嚇,更加一度搶去部份聯署信。

警方表示,上星期五下午兩點接報指,在日落區37 Avenue夾Ortega街,有一名參與罷免集會的23歲男子向途人收集簽名時,跟兩男一女發生口角。

目擊者說:「一個男子不斷對事主大叫:你知道自己在做甚麼嗎?他越叫越大聲, 非常憤怒。」

有不願透露身份的目擊者表示,男事主當時因為害怕所以後退,並打算打電話報警,此時其中一名涉事者搶走事主的袋離開,之後懷疑在附近街道,將袋入面裝有的聯署信散落在地上,事主事後收拾文件時,發現其中一些聯署信不見了。

目擊者說:「這樣做很不對,你有你的權利表達意見,任何人都有這權利,這是聯署活動,你不滿的話可以堅持己見,但為何要滋擾事主。」

當日集會的負責人表示,男事主因為擔心遭到報復,仍然很害怕,拒絕接受本台訪問。

警方表示暫時未就事件拘捕任何人。

