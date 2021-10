【KTSF】

剛剛獲得諾貝爾醫學獎的舊金山加大教授David Julius,周一凌晨兩點收到獲獎的電話通知,他表示,這是個莫大的榮譽,重要的是這對他和一起共事的整個團隊是極高榮譽,他透露當初如何從辣椒找到研究靈感。

Julius說:「這是真的,我當初走在超市的走道上,看著這些辣椒醬,我當時就想我必須把這個計畫做完,然後我太太就說,你應該從這裡著手,既然你在看這些東西,我當時正看著這些香料,但是你是對的,感知系統,包括我們看到聽到,以及如何感受到溫度和壓力,這些都是告訴我們如何與這個世界互動。」

