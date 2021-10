英國出土億年恐龍化石 兩新棘龍品種尖牙鱷相

【有線新聞】

在英國南方的海邊,較早前出土了一批歷史超過一億年的恐龍化石,最近經學者確認,化石來自兩個新的恐龍品種,是兩種前所未見的棘龍。

兩個新發現的恐龍品種同屬於棘龍科,活躍於1.25億年前,是自八十年代後再次在英國發現新棘龍品種化石。出土化石合共約50塊,來自懷特島某處海岸。

不同的團隊在幾年間陸續發現,再交由南安普敦大學鑑定,最終確認化石屬於從未見過的新品種棘龍。

化石頭骨碎片顯示,牠們的頭有點像鱷魚,口鼻扁平,牙齒長而尖,方便獵食魚類,估計兩種棘龍主要在岸邊出沒,在淺水及陸上也可以覓食。

在同一個地點發現兩種不同的棘龍是比較少見,學者認為這是意味英國可能曾經是多種棘龍生活的集中地,甚至棘龍最先就是在歐洲出現之後才在亞洲、非洲及南美洲發展出其他棘龍品種。

