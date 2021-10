Moderna及J&J新冠疫苗何時打加強針料本月有分曉

【KTSF】

接種Moderna及Johnson & Johnson新型肺炎疫苗的人何時可以打加強針?可否溝針?以及5至11歲兒童何時可打針?預計本月有分曉。

部分接種Pfizer疫苗的群體,現在可以打加強針,但接種另外兩款疫苗Moderna及Johnson & Johnson的人,何時可以打加強針?

聯邦食品及藥物管理局(FDA)周五公布,疫苗專家顧問小組將於本月14日和15日分別討論Moderna和Johnson & Johnson加強針的緊急使用授權,在15日還會討論「溝針」的問題,小組會聽取國家過敏及傳染病研究所的報告,以及各疫苗公司的數據分析。

至於5至11歲兒童的疫苗,FDA指出,預期Pfizer將申請緊急使用授權,FDA因此提前作出安排,專家小組訂於本月26日開會,就兒童疫苗作出決定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。