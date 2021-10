奧克蘭華埠商會獲贈閉路電視鏡頭 協助打擊罪案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)華埠商會得到一間高科技公司捐贈閉路電視鏡頭,和非牟利機構協助展開全新公共安全計劃,在華埠主要街口安裝閉路電視鏡頭,協助打擊罪案。

位於中半島的高科技公司Verkada承諾,向屋崙華埠商會和一些商舖免費捐贈100多個閉路電視監視鏡頭,以及軟件牌照,價值約10萬元。

奧克蘭華埠商會表示,大約會沿Franklin到Harrison街,以及7街至12街一些主要街口或商舖安裝這些鏡頭,希望街坊見到會更加放心。



說:「這些鏡頭都對作案匪徒傳達一個訊息,就是如果你帶有仇恨和暴力,你不能來我們社區,我們會追究到底。」

有人提到擔心這些鏡頭會否引發私隱問題,奧克蘭華埠商會主席陳錫澎回應指,商舖和華埠商會會因應情況決定是否分享鏡頭畫面。

陳錫澎說:「並非任何人可以觀看或使用這些鏡頭拍到的畫面,除非對破案有幫助,警局等人士都要先作出申請,問當事人能否使用畫面,而我們判斷是否合適才可提供。」

他都表示,有些樓宇未必有上網服務,所以這個計劃仍面對挑戰。

陳錫澎又表示,這些閉路電視不能取代警員巡邏,他說多得奧克蘭警局,最近派駐更多警員,再加上州府又有派公路巡警幫手,奧克蘭華埠最近幾乎發生零暴力罪案。

