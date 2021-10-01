奧克蘭華埠商會獲贈閉路電視鏡頭 協助打擊罪案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）華埠商會得到一間高科技公司捐贈閉路電視鏡頭，和非牟利機構協助展開全新公共安全計劃，在華埠主要街口安裝閉路電視鏡頭，協助打擊罪案。

位於中半島的高科技公司Verkada承諾，向屋崙華埠商會和一些商舖免費捐贈100多個閉路電視監視鏡頭，以及軟件牌照，價值約10萬元。

奧克蘭華埠商會表示，大約會沿Franklin到Harrison街，以及7街至12街一些主要街口或商舖安裝這些鏡頭，希望街坊見到會更加放心。



說：「這些鏡頭都對作案匪徒傳達一個訊息，就是如果你帶有仇恨和暴力，你不能來我們社區，我們會追究到底。」

有人提到擔心這些鏡頭會否引發私隱問題，奧克蘭華埠商會主席陳錫澎回應指，商舖和華埠商會會因應情況決定是否分享鏡頭畫面。

陳錫澎說：「並非任何人可以觀看或使用這些鏡頭拍到的畫面，除非對破案有幫助，警局等人士都要先作出申請，問當事人能否使用畫面，而我們判斷是否合適才可提供。」

他都表示，有些樓宇未必有上網服務，所以這個計劃仍面對挑戰。

陳錫澎又表示，這些閉路電視不能取代警員巡邏，他說多得奧克蘭警局，最近派駐更多警員，再加上州府又有派公路巡警幫手，奧克蘭華埠最近幾乎發生零暴力罪案。

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