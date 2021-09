【KTSF】

疫情趨緩航線重開之後,媒體報導了多起飛機上乘客不當行為的事件,達美(Delta)航空公司向所有航空公司發出請求,希望所有航空公司共享一份不當行為乘客的全國禁飛名單。

這項呼籲也響應了早前航空業工會的類似請求,由於多起事件中空乘是直接受害對象,於是空乘人員協會呼籲監管機構和航空公司整理出不當行為乘客名單。

僅在今年,聯邦航空管理局收到的乘客不當行為投訴就接近4,400起。

自從疫情以來,此類投訴急劇增加,並且通常是與佩戴口罩要求有關。

達美說,他們的禁飛名單上有1,600人。

