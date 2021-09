當局相信Fawn山火由灣區一女子蓄意縱火引起（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州多處的山火還在燃燒中,靠近俄勒岡州的Shasta縣,正在燃燒的Fawn山火已經燒毀多棟建築物,當局相信這是灣區一名女子蓄意縱火引起。

Fawn山火已經燃燒約6千英畝,已經導致Shasta縣許多居民疏散,至少25個建築物被燒毀,當中包括民宅。

災民說:「看到我的一生燒成灰燼,我所有的紀念物品全都沒了,我離世的母親和哥哥,他們的骨灰在我家中,現在全都沒了。」

當局相信這起山火可能是有人縱火引發,附近一個礦場報告有人擅自闖入受管制的地點,當局逮捕了一名30歲的Palo Alto女子Alexandra Souverneva,將以縱火罪將她起訴。

加州消防部門表示,這場山火截至周五只有10%受控,有約一千名消防人員參與滅火工作。

另外,去年9月,同樣在Shasta縣發生的Zogg山火,縣地檢官表示,山火是由松樹觸碰到太平洋煤電公司(PG&E)的電線引發,山火導致56,000英畝土地被燒,超過兩百棟建築物被毀,4人死亡,地檢官以過失殺人罪提告PG&E,公司總共面對11項重罪和20項輕罪。

去年6月,PG&E就Camp山火導致84人死亡的事件,對84項誤殺罪認罪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。