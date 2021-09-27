當局相信Fawn山火由灣區一女子蓄意縱火引起（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州多處的山火還在燃燒中，靠近俄勒岡州的Shasta縣，正在燃燒的Fawn山火已經燒毀多棟建築物，當局相信這是灣區一名女子蓄意縱火引起。

Fawn山火已經燃燒約6千英畝，已經導致Shasta縣許多居民疏散，至少25個建築物被燒毀，當中包括民宅。

災民說：「看到我的一生燒成灰燼，我所有的紀念物品全都沒了，我離世的母親和哥哥，他們的骨灰在我家中，現在全都沒了。」

當局相信這起山火可能是有人縱火引發，附近一個礦場報告有人擅自闖入受管制的地點，當局逮捕了一名30歲的Palo Alto女子Alexandra Souverneva，將以縱火罪將她起訴。

加州消防部門表示，這場山火截至周五只有10%受控，有約一千名消防人員參與滅火工作。

另外，去年9月，同樣在Shasta縣發生的Zogg山火，縣地檢官表示，山火是由松樹觸碰到太平洋煤電公司（PG&E）的電線引發，山火導致56,000英畝土地被燒，超過兩百棟建築物被毀，4人死亡，地檢官以過失殺人罪提告PG&E，公司總共面對11項重罪和20項輕罪。

去年6月，PG&E就Camp山火導致84人死亡的事件，對84項誤殺罪認罪。

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