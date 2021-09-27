密州高中再發生非裔歧視事件 學生集體向校方抗議

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密蘇里州Chesterfield市一家高中再次發生針對非洲裔的種族歧視事件，引起學生集體向校方抗議。

示威學生說：「我在那棟樓裡，害怕得發抖，因為我的膚色，我不知道會發生什麼。」

密蘇里州聖路易斯市的Parkway Central高中附近，發生了一起針對非洲裔學生的種族歧視事件，該校超過一千名學生站出來，要求改變。

超過一千名學生就這樣走出教室，要求他們的校長採取更多行動。

示威學生說：「你的話沒有任何意義，直到你真正採取行動，你可以通過對講機說，種族主義是不好的，你可以嘗試一切你想要的，但直到你採取實際行動之前，什麼都不會發生。」

要求改變的還有家長。

有家長說：「沒有正義就沒有和平，我們需要改革，今天需要它，我們不必等待，她在這已四年了，她今年就畢業，寫了一份政策，它在哪裡？」

Parkway Central校長Tim McCarthy說：「這裡有一個學區委員會，成員也包含學生和家長，也有老師也有校方官員，它在過去一年疫情下，致力應對這些挑戰。」

當地學區的副總監Chelsea Watson代表人在外地的總監Keith Marty，出席了學生們的抗議，她表示，種族政策是工作重心。

Watson說：「而且我早些時候聽說，有人在談論這棟樓的學生一直在配合我們的政策，教育委員會，我們會先讀一讀，它已經在本月底會議議程上了。」

但學生表示，他們不能再等下去了。

抗議學生說：「你需要通過一項有關種族歧視的政策，我們一直催促，不能等待一個月，必須在29號下次校區會議時成事，你需要向學生、家長，以及工作人員展示你關心。」

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