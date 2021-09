密州高中再發生非裔歧視事件 學生集體向校方抗議

【KTSF 關鍵報導】

密蘇里州Chesterfield市一家高中再次發生針對非洲裔的種族歧視事件,引起學生集體向校方抗議。

示威學生說:「我在那棟樓裡,害怕得發抖,因為我的膚色,我不知道會發生什麼。」

密蘇里州聖路易斯市的Parkway Central高中附近,發生了一起針對非洲裔學生的種族歧視事件,該校超過一千名學生站出來,要求改變。

超過一千名學生就這樣走出教室,要求他們的校長採取更多行動。

示威學生說:「你的話沒有任何意義,直到你真正採取行動,你可以通過對講機說,種族主義是不好的,你可以嘗試一切你想要的,但直到你採取實際行動之前,什麼都不會發生。」

要求改變的還有家長。

有家長說:「沒有正義就沒有和平,我們需要改革,今天需要它,我們不必等待,她在這已四年了,她今年就畢業,寫了一份政策,它在哪裡?」

Parkway Central校長Tim McCarthy說:「這裡有一個學區委員會,成員也包含學生和家長,也有老師也有校方官員,它在過去一年疫情下,致力應對這些挑戰。」

當地學區的副總監Chelsea Watson代表人在外地的總監Keith Marty,出席了學生們的抗議,她表示,種族政策是工作重心。

Watson說:「而且我早些時候聽說,有人在談論這棟樓的學生一直在配合我們的政策,教育委員會,我們會先讀一讀,它已經在本月底會議議程上了。」

但學生表示,他們不能再等下去了。

抗議學生說:「你需要通過一項有關種族歧視的政策,我們一直催促,不能等待一個月,必須在29號下次校區會議時成事,你需要向學生、家長,以及工作人員展示你關心。」

