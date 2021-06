【KTSF 馮政浩報導】

雖然接種新冠疫苗的步伐稍微放緩,而有些地方甚至要用百萬元的抽獎催促,不過數據顯示,長者接種比率非常高,有86%已經接種最少一劑疫苗。

在美國有大約1億6600萬人已經接種最少一劑新冠肺炎疫苗,超過全國人口的半數,聯邦疾控中心(CDC)最新資料顯示,四成美國人已經完全接種疫苗。

單以65歲及以上的長者計算比率更高,有4分之3的已經完全接種,而86%長者就接種了最少一劑疫苗。

疾控中心的報告指出,已經注射疫苗超過2億9200萬劑,約佔已派送疫苗81%。

