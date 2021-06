聯邦最高法院拒審理試圖推翻奧巴馬健保法訴訟

【KTSF 張麗月報導】

以共和黨為陣地的州份,第三度提告聯邦最高法院,試圖推翻奧巴馬健保法都失敗,最高法院周四裁定,整部奧巴馬健保法都可以繼續實行。

雖然聯邦最高法院以保守派大法官為多數,但最高法院拒絕受理以共和黨州份提出,試圖推翻奧巴馬健保法。

最高法院周四以7票對2票裁定,包括德州和其他共和黨州份,無權將訴訟提告最高法院,因此,整部奧巴馬健保法可以繼續實施。

周四的最高法院9名大法官中,有3人是由前總統特朗普委任,其中兩名大法官Brett Kavanaugh和Amy Barrett,加入大多數意見,反對推翻奧巴馬健保法,認為攻擊當中最起碼的關鍵投保條款不合符憲法,是毫無理據,而Neil Gorsuch就贊成推翻。

對於裁決結果,拜登政府表示歡迎,認為就是因為奧巴馬健保法有超過3千萬人受惠。

有份提告的德州司法部長誓言,會繼續法律挑戰奧巴馬健保法,他認為等於是由政府接管健保。

奧巴馬健保法的關鍵條文包括硬性規定人人要有健保,否則會被罰;保障帶病投保人士;提供免費的預防性醫療服務;擴大對低收入人士提供的Medicaid醫療補助計劃;以及在健保市場提供補助計劃。

奧巴馬健保法已在2010年實施時,拜登是副總統。

