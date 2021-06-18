聯邦最高法院拒審理試圖推翻奧巴馬健保法訴訟

【KTSF 張麗月報導】

以共和黨為陣地的州份，第三度提告聯邦最高法院，試圖推翻奧巴馬健保法都失敗，最高法院周四裁定，整部奧巴馬健保法都可以繼續實行。

雖然聯邦最高法院以保守派大法官為多數，但最高法院拒絕受理以共和黨州份提出，試圖推翻奧巴馬健保法。

最高法院周四以7票對2票裁定，包括德州和其他共和黨州份，無權將訴訟提告最高法院，因此，整部奧巴馬健保法可以繼續實施。

周四的最高法院9名大法官中，有3人是由前總統特朗普委任，其中兩名大法官Brett Kavanaugh和Amy Barrett，加入大多數意見，反對推翻奧巴馬健保法，認為攻擊當中最起碼的關鍵投保條款不合符憲法，是毫無理據，而Neil Gorsuch就贊成推翻。

對於裁決結果，拜登政府表示歡迎，認為就是因為奧巴馬健保法有超過3千萬人受惠。

有份提告的德州司法部長誓言，會繼續法律挑戰奧巴馬健保法，他認為等於是由政府接管健保。

奧巴馬健保法的關鍵條文包括硬性規定人人要有健保，否則會被罰；保障帶病投保人士；提供免費的預防性醫療服務；擴大對低收入人士提供的Medicaid醫療補助計劃；以及在健保市場提供補助計劃。

奧巴馬健保法已在2010年實施時，拜登是副總統。

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