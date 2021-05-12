美國4月消費物價指數比去年急升4.2%

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聯邦勞工部周三公布的消費物價指數（CPI），4月份比去年急升4.2%，是2008年金融海嘯以來最大的升幅，按月計算，通脹就上升0.8%。

如果不計食品和能源項目，這個核心CPI指數也大幅上升，按年升3%，按月就升0.9%。

能源價格方面，與去年比較，整體上漲25%，當中包括汽油價格勁升近五成，達49.6%，汽油零售價4月下跌1.4%，5月份回升，全美平均汽油售價現時已經升破每加侖3元，是7年多以來首次升至這高位。

二手私家車和二手貨車的售價也飆升超過兩成，單是4月份這售價就升了一成。

通脹大幅飆升，因為去年這時候正值疫症大流行最惡劣期間，當時的通脹異常偏低，現時疫情有所放緩，在經濟逐步重開之際，能源價格上漲，形成通脹壓力。

不過聯儲局官員認為，目前的通脹只是短暫，局方不大可能在短期內改變現行的貨幣政策，聯儲局和許多經濟專家預期，到今年較後時間，通脹可能會逐漸穩定，徘徊在聯儲局訂下2%目標。

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