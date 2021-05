美國4月消費物價指數比去年急升4.2%

【KTSF】

聯邦勞工部周三公布的消費物價指數(CPI),4月份比去年急升4.2%,是2008年金融海嘯以來最大的升幅,按月計算,通脹就上升0.8%。

如果不計食品和能源項目,這個核心CPI指數也大幅上升,按年升3%,按月就升0.9%。

能源價格方面,與去年比較,整體上漲25%,當中包括汽油價格勁升近五成,達49.6%,汽油零售價4月下跌1.4%,5月份回升,全美平均汽油售價現時已經升破每加侖3元,是7年多以來首次升至這高位。

二手私家車和二手貨車的售價也飆升超過兩成,單是4月份這售價就升了一成。

通脹大幅飆升,因為去年這時候正值疫症大流行最惡劣期間,當時的通脹異常偏低,現時疫情有所放緩,在經濟逐步重開之際,能源價格上漲,形成通脹壓力。

不過聯儲局官員認為,目前的通脹只是短暫,局方不大可能在短期內改變現行的貨幣政策,聯儲局和許多經濟專家預期,到今年較後時間,通脹可能會逐漸穩定,徘徊在聯儲局訂下2%目標。

