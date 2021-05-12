新型肺炎疫苗接種率增 有人質疑戴口罩指引是否過時

【KTSF 馮政浩報導】

有民眾和議員質詢政府對更新口罩指引是否過於謹慎，而聯邦疾控中心（CDC）主管在聽證會上未有明確答案，口罩應該要扮演怎樣的角色？

隨著新型肺炎疫苗日益普遍，年輕至12歲的兒童都可以接種，有人就質疑，聯邦對口罩的指引是否過時？

CDC數據顯示，到星期一為止，有46%美國人接種了最少一劑新型肺炎疫苗。

全國敏感及傳染病學研究所長Anthony Fauci說：「如果我們繼續以目前這個進度接種疫苗，我們會開始回到渴望的常態。」

不少民眾出外次數增加，但帶上口罩卻減少。

根據一項最新調查，54%受訪者聲稱，上個星期去過餐館，是疫情以來最高比率。

而離開家居帶上口罩的比率就跌到58%，是自從去年6月以來最低。

緬因州共和黨聯邦參議員Susan Collins說：「我們知道口罩在室內的作用，和戶外的效用有很大分別。」

CDC的研究指出，在戶外感染新型肺炎的個案不到一成。

《紐約時報》一篇最新文章報導，世界上沒有確實資料顯示，一般的戶外接觸導致感染病毒，例如在街上有人身邊行過，或是在附近餐檯有人進食。

Collins說：「你們（CDC）的自相矛盾和混亂指引，損害公眾信心。」

現在有一些國會議員要求重新審視CDC的強制戴口罩要求，更新疫情指引。

路易斯安那州共和黨聯邦參議員Bill Cassidy說：「你們要了解實時狀況，要與時並進。」

調查也顯示，美國人對於旅遊的戒心，已經沒有之前那樣緊張，約三成被訪者表示，在上個星期有計劃過夏天到外面旅遊。

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