新型肺炎疫苗接種率增 有人質疑戴口罩指引是否過時

【KTSF 馮政浩報導】

有民眾和議員質詢政府對更新口罩指引是否過於謹慎,而聯邦疾控中心(CDC)主管在聽證會上未有明確答案,口罩應該要扮演怎樣的角色?

隨著新型肺炎疫苗日益普遍,年輕至12歲的兒童都可以接種,有人就質疑,聯邦對口罩的指引是否過時?

CDC數據顯示,到星期一為止,有46%美國人接種了最少一劑新型肺炎疫苗。

全國敏感及傳染病學研究所長Anthony Fauci說:「如果我們繼續以目前這個進度接種疫苗,我們會開始回到渴望的常態。」

不少民眾出外次數增加,但帶上口罩卻減少。

根據一項最新調查,54%受訪者聲稱,上個星期去過餐館,是疫情以來最高比率。

而離開家居帶上口罩的比率就跌到58%,是自從去年6月以來最低。

緬因州共和黨聯邦參議員Susan Collins說:「我們知道口罩在室內的作用,和戶外的效用有很大分別。」

CDC的研究指出,在戶外感染新型肺炎的個案不到一成。

《紐約時報》一篇最新文章報導,世界上沒有確實資料顯示,一般的戶外接觸導致感染病毒,例如在街上有人身邊行過,或是在附近餐檯有人進食。

Collins說:「你們(CDC)的自相矛盾和混亂指引,損害公眾信心。」

現在有一些國會議員要求重新審視CDC的強制戴口罩要求,更新疫情指引。

路易斯安那州共和黨聯邦參議員Bill Cassidy說:「你們要了解實時狀況,要與時並進。」

調查也顯示,美國人對於旅遊的戒心,已經沒有之前那樣緊張,約三成被訪者表示,在上個星期有計劃過夏天到外面旅遊。

