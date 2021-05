【KTSF】

還有兩個多星期就到亡兵紀念日,美國汽車協會(AAA)預計,因疫情留在家一年多後,今年將有多達六成人在長假期出行。

隨著各地放寬防疫限制,經過一年多居家抗疫後,很多人都急不及待想去外地旅行,AAA預計,今年將有超過3千7百萬人在亡兵紀念日長假出行,到離家50英里外的地方旅遊,較去年多六成。

AAA認為,多人計劃出行,因為疫苗接種率上升,和民眾的信心增加。

