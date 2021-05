【KTSF】

喬治亞州阿特蘭大地區3間按摩院3月中發生的致命槍擊案,造成8人死亡,當中6個死者是亞裔婦女,當地縣地檢官正尋求對槍手判處死刑。

21歲被告槍手Robert Aaron Long正面對多項謀殺控罪,當地縣地檢官正尋求對被告判處死刑。

阿特蘭大地區3間按摩院,3月中發生的這宗槍擊案,8名死者中有7名是女性,當中6名是亞裔。

去年,喬治亞州議會通過一項仇恨犯罪法例,增加對種族攻擊的判罰,被告曾經對當局表示,他開槍並沒有種族因素動機,而是性上癮。

