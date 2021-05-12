加州周四起可為12至15歲孩童接種Pfizer疫苗

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聯邦食品及藥物管理局（FDA）周一批准為12至15歲的孩童接種Pfizer BioNTech新冠疫苗之後，加州衛生部宣布，從周四開始可以讓這個年齡組別的加州居民接種該款疫苗。

加州衛生部長Mark Ghaly透露，加州目前已經有61%的居民接種了至少一劑的疫苗，而開放對16歲以上的青少年施打疫苗還沒有到一個月，也已經見到超過三成的16歲、17歲青少年接種了至少一劑的疫苗。

Ghaly表示，和成年人一樣，所接報的副作用包括疲倦、發燒和頭痛，而18歲以下的人士目前還需要家長同意。

當局表示，接種年齡的降低，也可以鼓勵一些還沒有接種疫苗的成年人全家一起接種疫苗。

要取得預約的民眾，可以到Myturn.ca.gov的網站，也可以打電話預約，電話是1-833-422-4255，有多種語言服務。

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