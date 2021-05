加州周四起可為12至15歲孩童接種Pfizer疫苗

【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)周一批准為12至15歲的孩童接種Pfizer BioNTech新冠疫苗之後,加州衛生部宣布,從周四開始可以讓這個年齡組別的加州居民接種該款疫苗。

加州衛生部長Mark Ghaly透露,加州目前已經有61%的居民接種了至少一劑的疫苗,而開放對16歲以上的青少年施打疫苗還沒有到一個月,也已經見到超過三成的16歲、17歲青少年接種了至少一劑的疫苗。

Ghaly表示,和成年人一樣,所接報的副作用包括疲倦、發燒和頭痛,而18歲以下的人士目前還需要家長同意。

當局表示,接種年齡的降低,也可以鼓勵一些還沒有接種疫苗的成年人全家一起接種疫苗。

要取得預約的民眾,可以到Myturn.ca.gov的網站,也可以打電話預約,電話是1-833-422-4255,有多種語言服務。

