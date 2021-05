加州司法部成立種族正義辦公室應對歧視與仇恨問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州首位亞裔司法部長Rob Bonta宣布,加州司法部成立種族正義辦公室,制定方針去應對歧視與仇恨問題。

Bonta自上個月正式上任之後,舉行首個線上會議,他表示,加州司法部新成立的種族正義辦公室,將帶頭應對種族歧視和仇恨的根本問題,並強化加州政府對仇恨問題的行動。

Bonta說:「事實是加州無處沒有仇恨,有太多的亞裔、拉美裔、非洲裔、原住民、殘疾人士、同志人士、猶太人、回教徒、錫克教徒,都在加州各地受到傷害,全加州目前處於危機與緊急狀態中,涉及對亞裔的暴力仇恨,我們必須共同對抗偏見和仇恨,毒害我們社會。」

種族正義辦公室先是會有6位律師和一個副檢察長,來研究種族和社會正義方面的問題,包括追蹤仇恨組織的行動和資訊報告與分享;在警方執法方面,加強警察和社區之間的互信;在學校方面,調查是否有一些少數社群被歧視或面對過份處分;以及研究對非洲裔人士賠償的問題。

Bonta表示,近期針對亞太裔社區的仇恨事件,加州司法部將會和州內各個面對仇恨的社區對話,找出更好的方法去服務這些社區。

加州司法部也將在月底和加州11個最大城市,包括舊金山、奧克蘭和聖荷西舉行線上會議,如何在對應仇恨問題方面紀錄並分享知識和對應行動,也包括如何支援仇恨事件的受害人。

