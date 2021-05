加州旱情持續惡化 州長宣布擴大乾旱緊急狀態範圍（視頻）

【KTSF】

加州旱情持續惡化,州長紐森周一宣布擴大乾旱緊急狀態範圍,包括灣區的5個縣在內,目前加州已經有41個縣處於乾旱緊急狀態,需要加快採取行動對抗乾旱。

加州旱情未見改善,紐森周一將乾旱緊急狀態宣告擴大至Klamath河、加緬度三角洲,以及整個Tulare湖流經之處。

灣區除了原本在4月21日已經進入乾旱緊急狀態的Sonoma縣之外,現在又新增Alameda縣、Contra Costa縣、Napa縣,以及Solano縣進入乾旱緊急狀態,需要加快採取抗旱行動。

紐森辦公室周一指出,由氣候暖化引起的溫度提早溫暖,加上土壤格外乾燥,使得Sierra-Cascade的融雪進一步耗盡,導致流入加州主要水庫的水量出現歷史性的減少。

美國乾旱監測系統顯示,加州多數地區以及西岸多個州都處於大規模的乾旱,官員擔心極乾的春季,可能導致跟去年一樣的山火災害。

州長辦公室稱,今年的旱情較為特別,Sierra Nevada的融雪提供加州約3分之1用水,但今年4月1號該處只有平均雪量的59%,加上今年在4月底5月初就已經出現溫暖的氣溫,導致積雪更快速的融化,甚至有部分直接滲透到地面,未能流入供水系統中的沙加緬度河,這些都會影響到加州夏季的供水。

水務官員呼籲民眾要一起節約用水,包括減少戶外灌溉、檢查漏水、縮短每次淋浴時間、洗碗盤和刷牙時不要一直開著水龍頭等。

