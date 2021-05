【KTSF】

周日中午時分,在舊金山Muni巴士上發生另一宗乘客襲擊亞裔的案件,受害人是一名65歲長者。

警方表示,周日中午12點半左右,接報到O’Farrell街夾Van Ness Avenue,發現65歲亞裔男事主受傷。

警方說,根據事主的口供,案發時事主與Muni巴士上一名29歲乘客發生爭執,該乘客用拳頭打事主的臉,導致他跌倒並失去知覺,事主需要送院接受治療,沒有生命危險。

警方後來在案發現場附近拘捕了疑犯,警方正在調查案件,但相信事件與種族因素無關。

