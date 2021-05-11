舊金山Market街華裔長者被刺案 疑犯首度提堂（視頻）

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上個星期一，在舊金山Market街車站，兩名亞裔婆婆被人用刀刺傷，涉案疑犯周一出庭，不准保釋，還押到星期四再決定是否延長羈押，地檢處暫時並未加控仇恨罪，表示需要更多證據。

疑犯Patrick Thompson周一上午出庭，法庭命令他暫時繼續扣押，不准保釋，直到星期四再度出庭，預計到時法官會判定54歲的Thompson是否繼續羈留受審。

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）要求法官繼續收押被告，法庭也正式頒下刑事保護令，確保被告在審訊期間不能夠接觸受害人。

5月4號下午5點左右，兩位女長者，85歲的吳婆婆，以及63歲的司徒女士，在Market街與四街路口等公車時，被人用刀刺傷，兩名受害者之後送到醫院治理，其中吳婆婆傷勢嚴重需要施手術，情況已經有好轉。

博徹思周一也再度親自現身法庭，他表示社區出現對長者暴力可怖行為極為憤概。

博徹思說：「我們見到一個針對亞太族裔的暴力浪潮，受夠了，我已捲袖（準備作戰），盡所能帶領我的團隊，建立安全的舊金山。」

Thompson被控虐待長者、用致命武器襲擊，以及企圖謀殺罪等多項罪名，他過去20年被捕超過20次，更一度被收押在精神病房，也參加過精神健康轉向計劃。

博徹思預料，Thompson的公辯律師會用之前接受過精神健康的社會服務作為辯護理由，他聲稱已經做好反駁準備。

博徹思說：「我們已準備應對這類理由，及其它辯護。」

Thompson上個星期五曾經拒絕出庭應訊，但他周一改為同意出庭。

博徹思說，暫時未控告Thompson在5月4日的案件犯仇恨罪，他指出仇恨罪控訴要證明被告在犯案的當時，是毫無疑點有特定的犯罪意圖。

博徹思聲稱如果日後有更多關於本案的證據，不排除會修改控罪。

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