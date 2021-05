舊金山Market街華裔長者被刺案 疑犯首度提堂（視頻）

【KTSF】

上個星期一,在舊金山Market街車站,兩名亞裔婆婆被人用刀刺傷,涉案疑犯周一出庭,不准保釋,還押到星期四再決定是否延長羈押,地檢處暫時並未加控仇恨罪,表示需要更多證據。

疑犯Patrick Thompson周一上午出庭,法庭命令他暫時繼續扣押,不准保釋,直到星期四再度出庭,預計到時法官會判定54歲的Thompson是否繼續羈留受審。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)要求法官繼續收押被告,法庭也正式頒下刑事保護令,確保被告在審訊期間不能夠接觸受害人。

5月4號下午5點左右,兩位女長者,85歲的吳婆婆,以及63歲的司徒女士,在Market街與四街路口等公車時,被人用刀刺傷,兩名受害者之後送到醫院治理,其中吳婆婆傷勢嚴重需要施手術,情況已經有好轉。

博徹思周一也再度親自現身法庭,他表示社區出現對長者暴力可怖行為極為憤概。

博徹思說:「我們見到一個針對亞太族裔的暴力浪潮,受夠了,我已捲袖(準備作戰),盡所能帶領我的團隊,建立安全的舊金山。」

Thompson被控虐待長者、用致命武器襲擊,以及企圖謀殺罪等多項罪名,他過去20年被捕超過20次,更一度被收押在精神病房,也參加過精神健康轉向計劃。

博徹思預料,Thompson的公辯律師會用之前接受過精神健康的社會服務作為辯護理由,他聲稱已經做好反駁準備。

博徹思說:「我們已準備應對這類理由,及其它辯護。」

Thompson上個星期五曾經拒絕出庭應訊,但他周一改為同意出庭。

博徹思說,暫時未控告Thompson在5月4日的案件犯仇恨罪,他指出仇恨罪控訴要證明被告在犯案的當時,是毫無疑點有特定的犯罪意圖。

博徹思聲稱如果日後有更多關於本案的證據,不排除會修改控罪。

