【KTSF 梁秋玉】

東灣水利局(EBMUD)計劃從今年7月起連續兩年調漲水費和排污費。

東灣水利局周一宣佈,計劃從今年7月1日起,Alameda和Contra Costa兩個縣約140萬用戶,將增加水費4%,而從明年7月起,將再度增加水費4%。

至於排污費,每個獨立家庭第一年平均每月增加0.89,第二年會再增加0.98,以此增加的約22.5億元收入,將用於改善老舊的水利設施。

東灣水利局董事會計畫於6月8日舉行公聽會,並表決水費加價計劃。

