【KTSF】

為了快速復甦經濟,總統拜登力促國會兩院兩黨盡快通過2.3萬億元的龐大基建計劃,但分析指出,兩黨達成妥協仍有很漫長的路要走。

拜登政府提出2.3萬億元龐大基建計劃,共和黨人指,這個計劃規模太大,必須削減部份開支,降至大約8千億元。

共和黨人也質疑,如此龐大的開支如何去支付。

為了尋求共識,拜登總統將會首先與民主黨內提出反對聲音的參議員會面,到本星期三,拜登在白宮主辦首場會談,將與兩黨領袖以及兩院議員會面,然後在星期四,拜登與共和黨籍參議員會面,拜登期望在本月底之前談判可以取得進展。

