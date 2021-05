【有線新聞】

俄羅斯喀山發生校園槍擊,最少8個師生死亡、30多人傷,槍手被捕,未知行兇動機。

學校冒出陣陣濃煙,傳出槍聲及爆炸聲,當時全校過千學生剛開始上課,有學生逃到附近空地,多人受傷。有學生爬長梯逃生,但也有人情急之下從三樓跳下 。

19歲獨行槍手於當地周二闖入當地一間學校施襲,大批武裝人員趕到,最終將他生擒。當地官員指槍手有合法槍牌,有報道指他4年前由這間學校畢業,又發現相信是他早前開設的通訊群組,帳戶名稱自稱為「神」,表示要殺害很多「生物垃圾」。

喀山所有學校星期三將停課,所有學校會加強保安,總統普京向死者致哀,要求加強民間槍械管制。

