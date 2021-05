【KTSF】

一年前,厠紙被搶購一空,現在的問題是,厠紙價格飇升,因為造紙的材料木漿越來越貴。

木漿價格已經連續多個月上漲,價格上升的原因包括全球貨運延誤,中國在疫情後經濟復甦,而中國是木漿市場全球最大的買家。

生產商在公開市場買入木漿製造厠紙和紙巾等產品,美國生產商購買的木漿,7成來自巴西,3成來自加拿大,過去一年厠紙價格已上漲一成半。

有主要厠紙生產商表示,計劃下月加價,加幅少於一成。

