疫情令酒吧關閉 灣區很多酒保轉行當郵差

舊金山(三藩市)最近可以重開酒吧,但是在過去一年多,當疫情令酒吧關閉期間,灣區很多酒保為生計都要轉行,有報導發現不少酒保轉行做郵差,究竟為甚麼呢?

Zia Schwartz做了酒保多年,但在疫情殺到時,她就要轉工,由調酒變送信。

她表示,酒保同郵差的工作有不少相同之處,都是要跟顧客打交道,有時又要應付麻煩的客人,Schwartz說送信時有時遇上惡犬,就好似在酒吧應付醉酒客人。

Schwartz的丈夫Johnny Codd原來都是從酒保轉行做郵差,兩夫婦是在同一間酒吧工作相識,Codd之後都跟隨太太轉行做郵差,他表示郵差都跟酒保一樣,容易認識到新朋友,又指跟太太同行回家閒談的話題都一樣。

他們兩夫婦並不是個別例子,Heather Hauri發現她好多同行的酒保都轉行做郵差,而且她表示,就算現在有餐廳再聘請酒保,他們都不打算回去做。

好多餐廳和酒吧為了吸引人去聘請酒保或者侍應都開出高工資,例如Walnut Creek市中心有餐廳甚至以時薪30元請人,但是發現有好多人預約去面試但最後沒有出席,他們懷疑那些人可能只想向政府證明自己有在找工作,但並不想馬上去面試或上班,從而領取失業援助金。

對Codd和Schwartz夫婦,他們可能不會再重做酒保,因為他們發現郵政工作朝九晚五工時比較穩定。

美國郵政局現時每星期聘請1500名員工,年薪有7.2萬元。

