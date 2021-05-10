疫情令酒吧關閉 灣區很多酒保轉行當郵差

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舊金山（三藩市）最近可以重開酒吧，但是在過去一年多，當疫情令酒吧關閉期間，灣區很多酒保為生計都要轉行，有報導發現不少酒保轉行做郵差，究竟為甚麼呢？

Zia Schwartz做了酒保多年，但在疫情殺到時，她就要轉工，由調酒變送信。

她表示，酒保同郵差的工作有不少相同之處，都是要跟顧客打交道，有時又要應付麻煩的客人，Schwartz說送信時有時遇上惡犬，就好似在酒吧應付醉酒客人。

Schwartz的丈夫Johnny Codd原來都是從酒保轉行做郵差，兩夫婦是在同一間酒吧工作相識，Codd之後都跟隨太太轉行做郵差，他表示郵差都跟酒保一樣，容易認識到新朋友，又指跟太太同行回家閒談的話題都一樣。

他們兩夫婦並不是個別例子，Heather Hauri發現她好多同行的酒保都轉行做郵差，而且她表示，就算現在有餐廳再聘請酒保，他們都不打算回去做。

好多餐廳和酒吧為了吸引人去聘請酒保或者侍應都開出高工資，例如Walnut Creek市中心有餐廳甚至以時薪30元請人，但是發現有好多人預約去面試但最後沒有出席，他們懷疑那些人可能只想向政府證明自己有在找工作，但並不想馬上去面試或上班，從而領取失業援助金。

對Codd和Schwartz夫婦，他們可能不會再重做酒保，因為他們發現郵政工作朝九晚五工時比較穩定。

美國郵政局現時每星期聘請1500名員工，年薪有7.2萬元。

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