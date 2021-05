台灣衛福部長陳時中推動台灣參與世界衛生大會（視頻）

【KTSF】

世界衛生大會(WHA)將於本月24日登場,台灣雖然防疫表現備受國際社會肯定,但近年仍未有機會參與,國務卿布林肯發布聲明,再度呼籲世界衛生組織高層讓台灣以觀察員身分恢復參與,而台灣衛福部長陳時中周五傍晚也以視訊的方式跟僑界談推動台灣進入世界衛生組織。

台灣行政院衛福部部長,同時也是流行疫情指揮中心指揮官陳時中,周五傍晚應北加州台灣同鄉會在線上針對推動台灣進入世界衛生組織發言。

陳時中說,在這次疫情中,台灣跟其他國家一樣,都正面臨全球防疫的風險,國際社會也充分理解到台灣位居對抗新冠病毒的最前線,防疫成果全球有目共睹,讓台灣參與世界衛生組織才能確保全球安全衛生無漏洞。

陳時中說:「將台灣納入全球公衞體系,已成為許多民主國家民意殿堂的共識,台灣多年來爭取加入WHO、WHA,過去只有友邦國家持續支持台灣,如今有更多理念相近國家陸續公開表態支持參與WHO,我相信這些各國國會議員或政要能夠看見台灣醫衞成就,體認台灣真正受到不公平的待遇。」

在世界衛生大會將於5月24日至6月1日舉行年度會議,七大工業國公開表示支持台灣在世界衛生大會的觀察員地位,這是七國集團首次作為一個整體支持台灣參與世界衛生大會。

另外,針對已經打過兩劑完整疫苗的僑民,是否回台灣可能不用隔離,或是縮短檢疫時間,陳時中的回答可能會讓僑胞失望。

陳時中說:「台灣的疫苗打到一定的比例,要占60%以上,當然那時候就會放寬有打疫苗國人回來,就會相當一個放鬆,因為雙方都達到一定程度的安全,但是疫苗打到60%以下的時候,我們是想參考以前,我們對於低風險或中低風險國家商務旅客,要進來的時候縮短檢疫的時間。」

陳時中說,拿到輝瑞疫苗的可能性已經不高,但是Moderna疫苗很快就會抵達台灣。

